La firma de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebró con orgullo su 40 aniversario, consolidando cuatro décadas de liderazgo, innovación y compromiso con el desarrollo empresarial, social y jurídico del país.

Socios de Headrick Rizik Álvarez & Fernández.

Desde su fundación en 1985, nacida bajo la inspiración de William C. Hedrick, jurista estadounidense y mentor de sus primeros socios dominicanos, la firma ha tenido la visión de ejercer el derecho con excelencia, proyección internacional y compromiso ético.

Lo que comenzó como un pequeño grupo de abogados y una secretaria, se transformó en una de las firmas más reconocidas de la región, acompañando los grandes proyectos de desarrollo de la República Dominicana y siendo referente en la modernización del marco legal e institucional del país.

Eduardo Marrero, Victor Virgilio Mendez, Luis Molina Achécar y Fausto Pimentel.

Durante este tiempo, Headrick ha sido parte de importantes procesos de transformación: desde la reforma del Poder Judicial, del sector eléctrico y del ordenamiento del mercado, hasta el impulso a las leyes de sociedades comerciales. Su práctica integral ha abarcado sectores estratégicos como energía, turismo, banca y finanzas, telecomunicaciones, zonas francas, inversión extranjera, propiedad intelectual y litigios complejos, siempre con una visión innovadora y compromiso ciudadano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ligia Bonetti Du-Breil, José Miguel Bonetti Guerra, Cinthia Bera, Elena Viyella de Paliza y Roberto Bonetti Guerra.

Las palabras de bienvenida del acto conmemorativo estuvieron a cargo de la Sra. Mary Fernández Rodríguez, socia fundadora, quien expresó: “Este aniversario no solo honra nuestro pasado, sino que nos convoca a mirar al futuro con renovado entusiasmo, confiando en el talento de las nuevas generaciones que continuarán con el sello de excelencia, compromiso ético, servicio al cliente, respuesta oportuna y responsabilidad social que nos define”.

Jaime Senior Fernandez y Manuel A. Grullón.

“Hace 40 años, tres jóvenes abogados y un abogado ya experimentado decidimos lanzarnos a la aventura de crear una firma legal. Sin renombre individual y en un mercado dominado por importantes bufetes familiares, iniciamos con entusiasmo en la planta baja de la casa de mis padres, con cuatro abogados y una secretaria. Jamás hubiera imaginado que hoy, cuatro décadas después, Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebraría este recorrido de excelencia. Nos llena de orgullo contar con clientes que nos acompañan desde 1985 y que hoy siguen confiando en nosotros.”

Milton Ray Guevara y Marisol Vicens.

“Agradecemos a quienes marcaron nuestra historia, desde William Cecil Headrick, nuestro ‘pater familias’, hasta los socios y colegas que nos inspiran con su legado. Hoy somos 14 socios, junto a un equipo de 48 abogados y 45 colaboradores, comprometidos no solo con nuestros clientes, sino también con la sociedad, a través de un sólido trabajo pro bono y participación activa en organizaciones civiles, tanto empresariales como sociales.”

Headrick Rizik Álvarez & Fernández se encuentra actualmente compuesta por 14 socios, a saber: Roberto Rizik, Francisco Alvarez, Mary Fernández, Marisol Vicens, Tomás Hernández, Sarah de León, Jaime Senior, Julio Camejo, Eileen Jiménez, Annalisa Jáquez, Juan José Espaillat, Fernando Marranzini, Carolina Silié y Rafael Santana.

El acto se llevó a cabo el lunes 15 de septiembre de 2025 en el Hotel Marriott Piantini, Santo Domingo, con la presencia de clientes, aliados estratégicos, representantes del sector empresarial y destacados juristas. La velada fue un espacio para celebrar no solo los logros alcanzados, sino también la confianza depositada por generaciones de clientes que han acompañado el crecimiento de la firma.

A lo largo de su historia, Headrick ha acompañado a empresas líderes en procesos de creación, transformación y expansión, combinando visión estratégica de negocios con seguridad jurídica. Esta capacidad de innovación y adaptación ha permitido a la firma estar presente en algunos de los proyectos más relevantes del país, desde operaciones financieras de alto impacto hasta el desarrollo de iniciativas en energías renovables, infraestructura y comercio internacional.

Su liderazgo ha sido reconocido de manera consistente por los principales directorios internacionales de la práctica legal, como Chambers & Partners, The Legal 500 e IFLR1000, que destacan su fortaleza en áreas como derecho corporativo, financiero, inmobiliario, propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, litigios y arbitraje. Estos reconocimientos reafirman la posición de la firma como una de las más sólidas y prestigiosas del Caribe y Latinoamérica.

Hoy, al conmemorar cuatro décadas de trayectoria, Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebra un legado que trasciende fronteras. Con una visión orientada hacia la innovación, el liderazgo responsable y la excelencia ética, la firma reafirma su compromiso de seguir aportando al desarrollo económico y jurídico de la República Dominicana, construyendo relaciones duraderas basadas en la confianza y proyectando un futuro de nuevas oportunidades para sus clientes y la sociedad en general.

Sobre Headrick Rizik Álvarez & Fernández

Fundada en 1985, Headrick Rizik Álvarez & Fernández es una de las firmas legales más reconocidas de la República Dominicana. Con un equipo multidisciplinario de abogados, la firma ofrece servicios integrales en derecho corporativo, financiero, litigios, arbitraje, propiedad intelectual, bienes raíces, energía, telecomunicaciones, turismo y comercio internacional. Fue además pionera en la incorporación de la virtualidad al ejercicio legal en el país, consolidando su posición como líder en innovación y excelencia. Su prestigio ha sido validado por directorios internacionales como Chambers & Partners, The Legal 500 e IFLR1000.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más