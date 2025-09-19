Emiten alerta de búsqueda contra un hombre acusado de encabezar una red de narcotráfico

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) emitieron este viernes una alerta de búsqueda, contra un hombre acusado de presuntamente encabezar una red de narcotráfico y lavado de activos, que operaba en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní.

Se trata de Argenis Santana Herrera, (Argenis Kódigo), quien está siendo requerido mediante orden judicial para que responda las acusaciones en su contra.

El Ministerio Público y la DNCD solicitan la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita localizar al fugitivo. Todas las denuncias serán manejadas de manera anónima y confidencial.

Alias Kódigo estaría vinculado a la desmantelada red criminal a la que se decomisó recientemente bienes millonarios durante múltiples allanamientos y operativos, donde participaron más de 150 agentes y 21 fiscales del municipio Santo Domingo Este.

Durante la intervención se arrestaron a Alfredo Samboy Féliz (Burungo) y Suleica Herrera Gerald, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas. Mientras el Ministerio Público y la DNCD siguen profundizando en las investigación.

