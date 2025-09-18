El Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) puso en marcha un operativo en el que arrestó a dos personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba al narcotráfico y al lavado de activos.

Mediante un comunicado, la DNCD indicó que amparado por órdenes judiciales durante el operativo fueron apresados A.S.F y S.H.G, mientras que, las autoridades persiguen a A.S.H, a quien exhortaron a entregarse.

Destacó que un equipo de 21 fiscales de la Fiscalía de Santo Domingo Este, con el apoyo de 150 agentes de la DNCD y efectivos de la Armada, realizaron 15 allanamientos de manera simultánea en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Baní, provincia Peravia, contra miembros de la red a la que en septiembre de 2024 le incautaron 20 paquetes de cocaína, en el municipio Villa Mella.

Durante el operativo se incautaron dos casas, cuatro apartamentos, una villa, una farmacia, armas de fuego, dos discotecas, vehículos, una embarcación de recreo, un dron, un teléfono satelital, cinco jets sky, prendas, documentos, dinero en pesos y dólares, equipos electrónicos, celulares y otras evidencias vinculadas a la investigación.

La DNCD señaló que las discotecas confiscadas fueron Kodigo VIP, en Santo Domingo Este, y Flow Room, en el Distrito Nacional.

Además, informó que las autoridades amplían el proceso investigativo para arrestar a otros implicados en esta red criminal, mientras que los dos detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas.

