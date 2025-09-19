El Poder Judicial Dominicano aclaró este jueves que el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega no ha recibido ni ha concedido ninguna petición de medio libre a favor de Kelvin Francisco Núñez Morel (Kanqui).

Núñez Morel cumple condena de 12 años en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, de Moca por violación sexual de seis menores de edad.

La información fue suministrada a través de una certificación con fecha del 18 de septiembre de 2025, emitida por la Secretaría del referido tribunal, en la que se aclaraba que el exconductor y productor del programa Kanquimanía no había sido favorecido con la modalidad de medio libre para visitar a sus familiares dos días a la semana.

El Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a Núñez el 8 de junio de 2021, por violar el artículo 331 del Código Penal Dominicano, que tipifica el delito de violación sexual, según la sentencia número 371-03-2021-SSEN-00073.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Posteriormente, la pena fue ratificada el 1 de abril de 2022 por la Primera Sala de la Corte de Apelación de Santiago.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más