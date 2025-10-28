El subdirector de operaciones de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, afirmó que seguirán buscando a Adaury Miguel Castillo Valerio hasta que “Dios lo permita; hasta que el tiempo lo permita”.

El operativo para encontrar al menor de 13 años arrastrado por el mar intensificó la búsqueda submarina, el pasado lunes con un equipo de buzos de la Armada de República Dominicana sumados a la labor.

El subdirector, en una entrevista con Acento, indicó que el tiempo estipulado para las búsquedas es de 72 horas, sin embargo, aclaró, que debido a las circunstancias de la desaparición y de que se trata de un menor, continuarán con el operativo.

"La Defensa Civil seguirá buscando al niño hasta que Dios lo permita; hasta que el tiempo lo permita". Delfín Rodríguez, subdirector de operaciones de la Defensa Civil.

Hoy, martes 28 de octubre, tras más de 120 horas de búsqueda, el operativo se extendió hasta el sector de Manresa, aunque sin el acompañamiento de los buzos, esto debido al oleaje provocado por los vientos y lluvias del huracán Melissa, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Adaury Castillo desapareció el pasado jueves en las inmediaciones de la avenida España, en Santo Domingo Este, tras ser arrastrado por una ola en las aguas del Mar Caribe durante los efectos indirectos de la entonces tormenta tropical Melissa, desde entonces las fuerzas de la Defensa Civil y otras instituciones han estado buscando al menor.