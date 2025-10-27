El operativo para encontrar al menor de 13 años arrastrado por el mar ha intensificado su enfoque en la búsqueda submarina, con un equipo de buzos de la Armada de República Dominicana sumados a la labor.

Adaury Miguel Castillo Valerio desapareció el pasado jueves en las inmediaciones de la avenida España, en Santo Domingo Este, tras ser arrastrado por una ola en las aguas del Mar Caribe durante los efectos indirectos de la entonces tormenta tropical Melissa.

Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Busqueda de adolecente arrastrado por ola en Melissa

Según investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el incidente ocurrió cuando el menor se encontraba con otros niños, quienes relataron que “una ola lo sorprendió y desapareció en el mar”.

El subdirector de operaciones de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, junto con un equipo de brigadistas permanecen en “la zona cero” con los padres del niño.

Añadió que la búsqueda por buceo fue iniciada hoy, utilizando buzos del equipo de Bomberos y de la Armada, apoyados por lanchas de investigación, debido a que las condiciones climáticas han mejorado tras el alejamiento del ya huracán categoría 5, Melissa.

Hasta el momento, hay 12 buzos en acción, quienes se turnan para realizar la búsqueda.

Operativo de cinco días

El operativo, de ya cinco días, es un esfuerzo conjunto de diversas instituciones, incluyendo a la Armada, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, el 9-1-1 y la Fuerza Aérea, quien se unió a la búsqueda el día de ayer con un helicóptero.

Las autoridades y equipos de búsqueda están enfocados en el litoral entre, la zona cero, Plaza Juan Barón y la Playa de Manresa.

Mujer acompañando a Licelot Valerio, madre del menor. Foto: ©️ Juan Antonio Guio. ACENTO, Busqueda de adolecente arrastrado por ola en Melissa

Delfín Rodríguez explicó a Acento que se están considerando dos escenarios principales determinados por las corrientes marinas. Si la corriente arrastró al niño mar afuera, podría situarlo en Haina o Manresa. Si el remanso de las corrientes lo mantuvo más cerca del litoral, entre las playas Salinas y Haina.

Además de los buzos, más de 150 miembros de las instituciones han participado en la búsqueda por tierra y aire desde el jueves, día del incidente.

El teniente coronel Santiago Martínez, del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, destacó la labor de asistencia del sistema de emergencias y del Ejército, que también despliegan drones para una vista exacta del litoral.

Luis Michael Castillo y Licelot Valerio, padre y madre del menor, han expresado su agradecimiento por el trabajo continuo de las instituciones desde el primer día.