La Defensa Civil, en coordinación con la Armada de la República Dominicana (ARD) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, continúan este sábado con el operativo de búsqueda para localizar a un menor de 13 años que durante los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa, habría sido arrastrado por una ola en las aguas del mar Caribe, en las inmediaciones de la avenida España, en Santo Domingo Este.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, el incidente ocurrió la tarde del jueves cuando el menor se encontraba en el lugar acompañado de otros niños, quienes relataron que fue sorprendido por una ola y desapareció en el mar.

El subdirector de operaciones de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez explicó que la búsqueda los brigadistas de la Defensa Civil y unidades del 9-1-1 permanecen en la zona junto a los padres del niño, coordinando las labores para dar con su paradero.

De acuerdo con el boletín meteorológico del día de hoy del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), la tormenta tropical Melissa, fue localizada aproximadamente a unos 385 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y a 270 km al sureste de Kingston (Jamaica) moviéndose hacia el noroeste a 6 km/h. Posee vientos máximos sostenidos de unos 110 km/h con ráfagas superiores y se pronostica que se convierta en huracán en las próximas horas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En ese orden, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 13 provincias en alerta roja, 10 en amarilla y seis en verde, por posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como

deslizamientos de tierra.

El organismo recomendó a los padres tener control sobre sus hijos, para evitar que usen ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, además no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Además, seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil y mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9.1.1, *462 de la OGTIC.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben de estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.