Los tribunales de Santiago de los Caballeros retoman este lunes el proceso judicial por la muerte de Delvy Carlos Abreu Quezada, el conductor del camión compactador de la empresa Conlursa que perdió la vida tras ser brutalmente agredido por un grupo de motoconchistas y cobradores. El caso, que sacudió la conciencia colectiva del país, llega a esta nueva audiencia cargado de interrogantes y con una sombra que lo persigue desde la semana pasada: la liberación irregular de dos de los imputados.

Una acusación que no deja lugar a dudas

La Fiscalía descartó desde el inicio que los hechos hayan sido producto de un accidente de tránsito. Según la acusación formal, hubo persecución deliberada contra Deivy Abreu. El abogado José Martínez Brito, quien analizó el material visual disponible, sostuvo que las imágenes muestran una secuencia organizada: varias personas movilizándose de manera sincronizada, lo que descarta cualquier acción espontánea y configura, a su juicio, una conducta planificada con preparación, seguimiento y acción conjunta.

Esa lectura jurídica eleva la gravedad del caso y abre la puerta a una calificación penal más severa para los imputados.

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La liberación que generó alarma

Pero lo que más tensión generó en los últimos días no fue lo que ocurrió dentro de la sala de audiencias, sino afuera. El pasado lunes 20 de abril, la fiscal Johanna García Rivas, directora técnica de Investigaciones, ordenó la excarcelación de los hermanos Yeuri Filión y José Ignacio Torres Filión, dos de los presuntos implicados en el crimen.

El problema: según denunció el abogado Russel Aracena, los hermanos fueron entregados a una persona que carecía de acreditación legal para representarlos, violando los protocolos básicos en un caso de esta magnitud. "Es inadmisible en un proceso de esta gravedad", declaró el jurista, cuyas palabras resonaron en medios y redes sociales.

La irregularidad encendió las alarmas sobre si el sistema judicial está a la altura de la expectativa ciudadana que genera este caso.

El alcalde y la sociedad, del lado de la familia

En medio de la controversia, el alcalde de Santiago se pronunció públicamente en respaldo a la familia de Delvy Abreu, en un gesto que refleja el peso social que ha adquirido el caso. Organizaciones del sector transporte también tomaron posición: la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) condenó la agresión y pidió que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables, deslindando a sus afiliados de ese tipo de conductas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más