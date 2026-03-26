Las principales organizaciones sindicales del sector transporte en República Dominicana anunciaron que mantendrán sin variación los precios de los pasajes, a pesar del incremento sostenido en los combustibles que acumula RD$15 por galón en las gasolinas y el gasoil en apenas dos semanas consecutivas de alzas.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado) y la Confederación Nacional de Trabajadores Urbanos (CNTU), entidades que agrupan a transportistas del ámbito urbano, interurbano y de carga.

"Antes de subir los precios de los pasajes, nos preocupa la estabilidad económica y política de la nación", expresaron en una declaración conjunta, en la que subrayan que esta decisión busca, fundamentalmente, favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Un "compás de espera" al Gobierno

El presidente de Fenatrado, Ricardo de los Santos —quien también preside el Senado de la República—, explicó que todos los sindicatos afiliados a ese gremio decidieron "dar un compás de espera" al Gobierno hasta ver si se puede llegar "a algún tipo de estabilidad" antes de hacer el ajuste a las tarifas.

Hablando en su doble condición de legislador y líder de los camioneros, De los Santos indicó que tras una asamblea entre los sindicatos que conforman Fenatrado, acordaron que por el momento tampoco incrementarán los fletes por cargas.

Por su parte, Conatra y la CNTU se sumaron a la postura de contención, en lo que los medios locales calificaron como una "tregua" del sector transporte hacia la ciudadanía.

El contexto: guerra, petróleo y una gasolina por encima de los RD$300

La decisión de los gremios se produce en un escenario de fuerte presión sobre los precios internacionales del crudo. La guerra en Medio Oriente —el conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel contra Irán— ha provocado lo que la Agencia Internacional de Energía calificó como "la mayor interrupción de suministro en la historia petrolera mundial", con un alza del 70% en el precio del barril WTI en lo que va de 2026.

En República Dominicana, el impacto ya es tangible:

La gasolina premium superó por primera vez la barrera de los RD$305.10 por galón.

superó por primera vez la barrera de los La gasolina regular se ubica en RD$287.50 por galón.

se ubica en por galón. El gasoil regular subió a RD$239.80 y el gasoil óptimo a RD$257.10 .

subió a y el a . El GLP fue congelado por el Gobierno en RD$137.20 para proteger a hogares y al transporte público.

fue congelado por el Gobierno en para proteger a hogares y al transporte público. El Estado asumió un subsidio semanal proyectado de RD$1,702.2 millones para contener mayores alzas.

Voces críticas desde el propio sector

No todos los líderes del transporte comparten el tono conciliador. Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), calificó los aumentos de combustibles como "un verdadero palazo" para el pueblo dominicano y exigió al Gobierno revisar las exenciones fiscales y el gasto público.

Marte reconoció el difícil contexto internacional, pero sostuvo que las decisiones gubernamentales han resultado "inéditas y desproporcionadas", afectando de manera directa a la clase media, los transportistas y la ciudadanía en general.

Una tregua con fecha de vencimiento

La postura de los gremios, aunque valorada como un gesto de responsabilidad social, tiene un carácter explícitamente temporal. Los dirigentes han dejado claro que se trata de un "compás de espera", condicionado a que la situación internacional se estabilice o a que el Gobierno adopte medidas adicionales de alivio para el sector.

Si la guerra en Medio Oriente se prolonga y los precios del petróleo continúan su escalada, la presión sobre las tarifas del transporte público podría volverse insostenible, con consecuencias directas sobre el bolsillo de millones de dominicanos que dependen del transporte colectivo para su movilidad diaria.