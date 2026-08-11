Google anunció la expansión de su infraestructura de conectividad en las Américas con tres nuevos sistemas de cables submarinos que tendrán a República Dominicana como uno de sus puntos de conexión, una inversión en infraestructura digital que busca aumentar la capacidad, diversidad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones en la región.

Los nuevos sistemas, denominados Alisios, Canoa y OlaLuz, forman parte de la iniciativa Americas Connect, mediante la cual Google Cloud ampliará su red de cables submarinos en América Latina, el Caribe, América del Norte y Europa.

A estos proyectos se sumará una nueva ramificación del cable submarino Firmina, que también tendrá un punto de aterrizaje en República Dominicana.

Tres nuevas rutas conectarán al país

El sistema Alisios conectará República Dominicana con Panamá y Chile, creando una nueva ruta para el intercambio de datos entre el Caribe y Sudamérica.

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Por su parte, Canoa establecerá una conexión directa entre República Dominicana y Bermudas. Google indicó que, al combinarse con los sistemas Nuvem y Sol, esta ruta permitirá reforzar la conectividad entre América Latina y el Caribe con Europa y América del Norte.

El tercer sistema, OlaLuz, conectará directamente República Dominicana con Florida y aumentará la capacidad de conexión entre el Caribe y la costa este de Estados Unidos.

Google también anunció una nueva ramificación de Firmina, cable construido originalmente para conectar América del Norte y América del Sur, que ahora extenderá su alcance hasta República Dominicana.

La empresa explicó que la diversificación de las rutas busca reducir la dependencia de un único trayecto y ofrecer mayor resiliencia ante eventuales interrupciones de la infraestructura de conectividad.

1 de 3 | Conectividad del Atlántico: El cable submarino Canoa desde la República Dominicana hasta Bermudas se interconectará con los cables Nuvem y Sol mediante anillos de cable tanto hacia los Estados Unidos como hacia Europa, brindando conectividad a las regiones de Google Cloud en la costa este de los EE. UU. (Carolina del Sur y Virginia) y en Europa (Madrid). 2 de 3 | Mar Caribe: En el mar Caribe, el cable Alisios desde Panamá hasta la República Dominicana se interconectará con un anillo desde la República Dominicana hacia la costa este de los EE. UU. y las regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia. 3 de 3 | Costa del Pacífico: En el Pacífico, un anillo submarino creará rutas redundantes que conectarán a Chile con Panamá, junto con un tercer enlace desde Panamá hacia la costa oeste de los EE. UU., brindando conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.

Infraestructura para la economía digital

Los cables submarinos son parte de la infraestructura que permite transportar grandes volúmenes de información entre países y continentes. Sobre estas redes se soportan servicios digitales utilizados por empresas, gobiernos y consumidores, desde aplicaciones y servicios en la nube hasta comercio electrónico, comunicaciones y otras actividades de la economía digital.

Google señaló que Americas Connect busca ampliar el alcance, confiabilidad y resiliencia de su red mediante rutas diversas y conexiones con regiones de Google Cloud geográficamente separadas.

La compañía cuenta actualmente con una red global de más de 10 millones de kilómetros de fibra terrestre y submarina, de acuerdo con información de Google Cloud.

El anuncio también se produce en un contexto de creciente demanda de infraestructura para servicios digitales y aplicaciones de inteligencia artificial, que requieren redes con mayor capacidad y baja latencia.

República Dominicana busca fortalecer su posición digital

El presidente Luis Abinader destacó la incorporación de República Dominicana a estas nuevas rutas como parte de la estrategia para fortalecer la conectividad digital del país y ampliar las oportunidades vinculadas a la economía tecnológica.

“Alisios”, “Canoa” y “OlaLuz” se sumarán así a la infraestructura submarina que conecta al territorio dominicano con otros mercados y centros de intercambio de datos.

Para el Gobierno dominicano, la ampliación de estas conexiones puede contribuir al cierre de la brecha digital, el desarrollo de talento tecnológico y la generación de nuevas oportunidades económicas relacionadas con los servicios digitales.

Google, por su parte, indicó que las nuevas rutas podrán facilitar futuras conexiones mediante unidades de ramificación ubicadas estratégicamente, permitiendo ampliar la red a medida que aumenten las necesidades de conectividad de los mercados de la región.

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