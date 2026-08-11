El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó el 3 de septiembre de 2026 como nueva fecha para la continuación del juicio de fondo del caso Camaleón, también conocido como caso Intrant, en el que están imputados el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras; el empresario José Ángel "Jochi" Gómez Canaán; y otras personas.

Durante la audiencia celebrada este martes, el tribunal emitió varias órdenes concretas dirigidas a los distintos actores del proceso.

A los imputados

El tribunal notificó formalmente a todos los imputados cuya presencia fue comprobada sobre la resolución incidental número 24905-2026-SADM-0022, dejando abierto el plazo para que, si lo consideran pertinente, presenten los recursos correspondientes.

En el caso particular de Manuel Eduardo Mora Vázquez, cuyo equipo de abogados informó que no continuará representándolo, el tribunal le otorgó un plazo de 48 horas para presentar ante la secretaría el nombre y domicilio de su nuevo abogado. Si no lo hace en ese tiempo, se ordenará a la secretaría solicitar un defensor público que asuma su representación.

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A las defensas

Los jueces rechazaron las solicitudes de reposición de plazos planteadas por las defensas, al considerar que no procedían. Al mismo tiempo, explicaron que el tiempo hasta la próxima audiencia, el 3 de septiembre, tiene como objetivo permitir que las defensas que lo necesiten puedan coordinar su estrategia con sus respectivos representados.

A los testigos

El tribunal dispuso órdenes de conducencia para los testigos que fueron debidamente citados y no comparecieron a la audiencia ni presentaron excusa formal. Para los demás testigos pendientes, ordenó realizar las convocatorias correspondientes y dejó en manos del Ministerio Público la responsabilidad de presentarlos durante el juicio.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más