El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, encabezó este jueves la inauguración de la Plaza Constitución en Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, una obra ejecutada por el Fideicomiso para la Construcción de Viviendas de Bajo Costo (Fideicomiso VBC-RD) con una inversión de RD$222.2 millones. La plaza, que rinde homenaje a la Carta Magna dominicana, se convierte en el tercer gran espacio público de un complejo habitacional que creció tres veces más rápido que sus propios servicios.

Una ciudad que construye mientras crece

Ciudad Juan Bosch arrancó en enero de 2015 con una meta de 25,000 viviendas. Hoy roza las 16,000 unidades habitacionales, pero su expansión acelerada ha puesto en evidencia una brecha persistente: la infraestructura social y de servicios no siempre ha seguido el mismo ritmo que la construcción residencial. La Plaza Constitución llega en ese contexto, como parte de un esfuerzo por dotar al complejo de los equipamientos urbanos que sus residentes demandan.

Con 42,200 metros cuadrados totales, la obra incluye 13,000 metros cuadrados de áreas verdes, 29,000 metros cuadrados de superficies pavimentadas en concreto y adoquines, dos gazebos, 95 bancos, cinco jardineras con bancos integrados, un área infantil y un gimnasio al aire libre. Se suma así a otras dos plazas ya consolidadas que atraviesan la ciudad de norte a sur, conformando un corredor de más de 1.5 kilómetros y una superficie conjunta superior a los 181,300 metros cuadrados de espacio público.

En el mismo acto fueron inauguradas las calles Los Amos y Camino Real Nordeste, con una inversión adicional de RD$111.6 millones, que se integran a la red vial interna y mejoran la conectividad hacia la nueva plaza.

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Paliza subrayó que Ciudad Juan Bosch no es un proyecto de gobierno, sino un proyecto de Estado, concebido para replicarse en todo el territorio nacional.

"Desde entonces, la Ciudad Juan Bosch ha pasado de unas 5,000 viviendas a unas casi 16,000, y esta plaza es parte de ese proceso de construcción ordenada y orientada a garantizar el bienestar de sus pobladores."

La Constitución como símbolo urbano

La plaza no es solo un espacio de recreación. Su diseño incorpora referencias a ocho de las 39 constituciones que ha tenido la República Dominicana a lo largo de su historia, seleccionadas por su impacto en la vida institucional del país.

El exjuez presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, quien participó en el acto inaugural, calificó la Constitución como "la biblia institucional" de la nación y destacó el valor simbólico de que un espacio público de uso masivo lleve ese nombre.

Por su parte, el juez del Tribunal Constitucional Fidias Aristy Payano consideró que la plaza representa "una expresión modélica del respeto merecido por la Constitución dominicana", mientras que el director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Curi Lora, afirmó que el espacio "se convertirá en un lugar único para la celebración de nuestra Constitución".

Al acto también asistieron los jueces del TC Miguel Valerio y Amaury Reyes Torres, la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana, el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, quien entregó al ministro Paliza una medalla conmemorativa del 60 aniversario de la Revolución Constitucionalista de 1965.