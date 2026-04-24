Con motivo del aniversario de la revolución y guerra patria iniciada el 24 de abril de 1965, el historiador Andrés Fortunato Victoria dictó la conferencia “La Guerra de Abril: sus obstáculos y la construcción de la democracia”, en el Museo Nacional de Historia y Geografía, ubicado en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

Durante su intervención, el experto abordó las causas y consecuencias de este acontecimiento histórico, considerado como uno de los más relevantes del siglo XX en la República Dominicana, destacando su impacto en la vida política y democrática del país.

Andrés Fortunato, historiador y presidente de los Militares Constitucionalistas.

Fortunato explicó que entre los antecedentes principales del conflicto se encuentra el golpe de Estado contra el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, ocurrido el 25 de septiembre de 1963, lo que representó una ruptura del orden democrático tras las primeras elecciones libres celebradas el 20 de diciembre de 1962, luego de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

El expositor analizó la guerra desde una perspectiva cívico-militar y geopolítica, señalando que se trató de un conflicto civil que evolucionó hacia una guerra patria, tras la intervención extranjera iniciada el 28 de abril de 1965.

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Asimismo, resaltó el papel determinante de figuras como el capitán Mario Peña Taveras, el general Marco Rivera Cuesta y el llamado del doctor José Francisco Peña Gómez al pueblo dominicano, lo que contribuyó a respaldar la lucha de los militares constitucionalistas.

Durante la conferencia, Andrés Fortunato valoró la gallardía de hombres y mujeres dominicanos, quienes participaron activamente en la defensa de la soberanía nacional y el restablecimiento del orden constitucional en uno de los momentos más trascendentales de la historia reciente del país.

El historiador destacó que las fuerzas constitucionalistas lograron importantes avances, como la toma de la Fortaleza Ozama y el control del puente Duarte, además de resistir la intervención del ejército estadounidense hasta el 31 de agosto de 1965, cuando se produjeron acuerdos que pusieron fin al conflicto.

La actividad fue organizada por la Fundación de Militares Constitucionalistas del 24 de Abril de 1965, en coordinación con la Dirección General de Museos y el Museo Nacional de Historia y Geografía, como parte de las iniciativas de conmemoración de esta fecha histórica.

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El evento reunió a estudiantes, investigadores y público en general interesados en profundizar sobre la Guerra de Abril de 1965 y su impacto en la construcción de la democracia dominicana.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más