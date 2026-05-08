Fundación Alberto Cruz presenta en Madrid la publicación más completa sobre la obra de Quisqueya Henríquez

La Fundación Alberto Cruz, junto a la Universidad Complutense de Madrid y Ediciones Complutense, presentó en Madrid la publicación oficial de la exposición El centro puede estar en todas partes, en un encuentro que reunió a figuras del ámbito académico, curatorial y artístico internacional.

La publicación, concebida como una herramienta de investigación, documentación y memoria, amplía el alcance de la exposición al reunir un extenso archivo visual de obras, materiales de proceso y documentación inédita, resultado de un trabajo de estudio y archivo impulsado por la Fundación.

Según los organizadores, el libro se consolida como una referencia para el análisis de la práctica artística de Quisqueya Henríquez y del arte contemporáneo del Caribe y Latinoamérica.

La compilación más amplia sobre Quisqueya Henríquez

El proyecto expositivo y editorial permitió realizar la compilación más amplia y rigurosa desarrollada hasta la fecha sobre la obra de la artista caribeña Quisqueya Henríquez, nacida en La Habana en 1966 y fallecida en Santo Domingo en 2024.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La iniciativa contó además con el acompañamiento del Estate de Quisqueya Henríquez.

Durante el encuentro, Alberto Cruz, presidente de la Fundación, destacó el valor de la exposición y de la publicación como herramientas para ampliar la visibilidad del arte caribeño en espacios académicos y culturales de alcance internacional.

“En más de una ocasión Quisqueya y yo imaginamos juntos la posibilidad de hacer una exposición como esta. Qué orgullo que el arte caribeño, representado por una artista tan importante, tenga hoy su muestra en el ámbito de una universidad con la trayectoria de la Complutense de Madrid y en un espacio como el c arte c, con tanta historia y relevancia en el contexto académico y artístico”, expresó Cruz.

Asimismo, subrayó el impacto de la artista en la región.

“Estamos contentos de presentar esta publicación dedicada a una artista trascendental para el Caribe como lo fue Quisqueya Henríquez, cuya obra transformó la manera de pensar y hacer arte en la República Dominicana y en toda la región”, agregó.

Participación académica y cultural

La actividad contó con la participación de Isabel García Fernández, en representación de la Universidad Complutense de Madrid; Isabella Lenzi y Alfonsina Martínez, integrantes del equipo curatorial de la Fundación; y el arquitecto Manuel Blanco, quien aporta a la publicación una mirada cercana e íntima sobre la vida y trayectoria de Quisqueya.

El encuentro reunió además a representantes del Museo Reina Sofía, el Instituto Cervantes, la Galería Formato Cómodo y otros invitados vinculados al ecosistema cultural madrileño.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más