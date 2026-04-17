El centro comercial Downtown Center informó que la mañana de este viernes 17 de abril se registró una fuga de gas en sus instalaciones, la cual fue atendida de inmediato mediante la activación de los protocolos de seguridad y evacuación.

Según el comunicado, la situación fue contenida de forma eficaz y no se reportaron personas afectadas ni incidentes lamentables.

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El personal del establecimiento, junto a las autoridades correspondientes, actuó con rapidez para garantizar la seguridad de visitantes, colaboradores y aliados.

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Asimismo, indicaron que equipos técnicos se encuentran realizando las inspecciones de lugar para determinar el origen del incidente y asegurar la implementación de todas las medidas necesarias que garanticen condiciones seguras en el recinto.

Downtown Center señaló que continuará ofreciendo información a través de sus canales oficiales conforme avancen las investigaciones.

Antecedentes

En 2024 también se reportó una fuga de gas, que se originó en la plaza comercial Downtown Center, del Distrito Nacional, lo que obligó al centro a cerrar los negocios y a evacuar a empleados y visitantes del lugar.

El 25 de junio de 2019, en el popular centro comercial ocurrió un incendio sin que se registraran heridos.

En ese momento, el fuego tuvo origen en el extractor de grasa dentro de uno de los establecimientos de comida en el primer nivel de la plaza.

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