El director ejecutivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Eladio Arnaud Santana, recibió la visita del nuevo director del Centro KOPIA República Dominicana, Park Sun Yong, en un encuentro enfocado en evaluar los logros alcanzados mediante la cooperación interinstitucional.

Durante la reunión, Arnaud Santana destacó avances en el cultivo de papa, especialmente en la producción y distribución de semillas libres de enfermedades, así como mejoras en el arroz con la introducción de variedades coreanas adaptadas al clima local y el uso de tecnologías que incrementan la productividad y reducen la mano de obra.

También resaltó progresos en tomate, con la implementación de técnicas que optimizan los rendimientos, y en batata, mediante la selección de variedades de alta calidad y el desarrollo de plántulas sanas. Asimismo, mencionó la incorporación de sistemas hidropónicos para la producción de pimientos morrones, como parte de la diversificación tecnológica del sector.

El titular del IDIAF valoró además el aporte del exdirector de KOPIA RD, Won Il Kim, en el establecimiento de laboratorios para el control de plagas y la producción de semillas certificadas.

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De su lado, Park Sun Yong expresó su interés en dar continuidad a los proyectos en marcha y promover nuevas iniciativas orientadas al desarrollo agropecuario, con énfasis en las regiones de mayor necesidad.

En el encuentro participaron técnicos y representantes de ambas entidades, vinculados a áreas de planificación, investigación, cooperación internacional y difusión, reafirmando el compromiso conjunto con la innovación y sostenibilidad del sector agrícola nacional.

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