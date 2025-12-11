El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció que ha iniciado el proceso para formalizar una acción legal contra el partido político opositor la Fuerza del Pueblo (FP), debido a la difusión de señalamientos sobre supuestas irregularidades y eventuales corruptelas en la emisión de permisos ambientales.

Esta instancia del Ejecutivo dice que "no permitirá que afirmaciones carentes de fundamento afecten la credibilidad de su labor, ni la integridad de sus procesos".

La Secretaría de Medio Ambiente de la FP señaló que el ministro Paíno Henríquez ejecuta un modelo de gestión "distorsionado" y alejado de los principios establecidos en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales y cuestionó la aprobación de más de 6,000 permisos en 11 meses.

El Ministerio sostuvo que las más de 6,000 licencias, permisos, constancias y autorizaciones ambientales emitidas durante este período se han gestionado "en estricto cumplimiento con los procedimientos establecidos en el Reglamento de Autorizaciones Ambientales y fundamentados en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana 64-00″.

"Los avances en eficiencia institucional responden a una transformación digital y administrativa que ha permitido cumplir los plazos establecidos por la normativa, sin sacrificar el rigor técnico ni los controles ambientales correspondientes".

El Ministerio considera "preocupante" que el partido del expresidente Leonel Fernández "haya emitido acusaciones de esta naturaleza sin aportar evidencia, casos concretos ni elementos verificables que respalden sus afirmaciones".

"En consecuencia -anuncia-, sus representantes deberán responder ante las instancias correspondientes por la difusión de declaraciones que afectan el buen nombre y la integridad de la administración pública".

El Ministerio de Medio Ambiente aprovechó el anuncio para reafirmar su "compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, así como con el fortalecimiento de los mecanismos de control y evaluación ambiental que garantizan un ejercicio responsable y orientado al interés nacional".

Dice que "se consolida como una entidad gubernamental centrada en la transparencia, eficiencia institucional y la protección del patrimonio natural del país, impulsada por la modernización tecnológica, el fortalecimiento operativo y un trabajo articulado con comunidades, sectores productivos y organismos internacionales" y que parte de sus logros pueden ser revisados en la siguiente pieza audiovisual:

