El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa y dispuso que se reanude este viernes a las 14.00 horas.

La decisión del magistrado Sena fue prevista al inicio del anochecer cuando el abogado Carlos Balcácer declaró: "si proyectamos, vamos a llamarle, media hora de intervención por cada imputado, y son diez, estamos hablando de cinco horas. Si iniciamos (tras un primer receso) a las 6:00 de la tarde y luego viene la réplica y después la deliberación… para evitar extender la audiencia hasta la madrugada es probable que el magistrado Rigoberto Sena (…) aplace para continuar mañana”.

