El Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram) informó que la licitación de la primera fase del Monorriel de Santo Domingo fue adjudicada al Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI). Esta fase del proyecto comprende la contratación de la ingeniería de detalle y la construcción de obras de infraestructura y sistemas conexos.

En septiembre de 2025, Fitram publicó la convocatoria a un proceso de licitación abierto y competitivo, acompañada de un proceso de socialización que incluyó una visita guiada por el trayecto que abarcará la obra, a la que asistieron interesados en participar en el procedimiento.

Con anterioridad, a fin de promover la transparencia y la veeduría del proyecto, mediante resolución del Consejo Técnico de Fitram se creó un Comité ad hoc de Observación Ciudadana que acompañó todo el proceso. Este comité estuvo integrado por Franklin Báez Brugal, el Dr. Pedro Silverio y la Ing. Sarah Fernández. De manera paralela, a solicitud del Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) designaron peritos externos que participaron en la revisión de los informes de evaluación de las ofertas presentadas.

El plazo para la presentación de ofertas fue de 126 días. “El procedimiento de licitación fue lanzado el 9 de septiembre de 2025. En aras de garantizar la mayor participación de oferentes y a partir de solicitudes recibidas, el plazo de recepción fue extendido 82 días adicionales, por lo que las ofertas fueron recibidas el 12 de enero de 2026”, informó Fitram mediante un comunicado de prensa.

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Presentaron ofertas el Consorcio Nacional de Movilidad Integral —que obtuvo 99,8 puntos en la evaluación técnica— y el Consorcio de Transporte de Santo Domingo, integrado por Ingeniería Estrella, S. A. y Sofratesa Projects, S. R. L., que alcanzó 97,4 puntos en la evaluación técnica. La oferta económica del consorcio ganador ascendió a RD$28.985.534.516,31, alcanzando la máxima puntuación en este renglón por haber sido la más económica.

En el marco de la licitación, comisiones conformadas por peritos externos, miembros del Comité de Observación Ciudadana y personal de Fitram realizaron visitas a las instalaciones administrativas y obras en curso de los oferentes habilitados.

“Todo el proceso se ha desarrollado en estricto apego a la normativa vigente en materia de compras y contrataciones públicas, garantizando los principios de juridicidad, transparencia, concurrencia e igualdad de condiciones”, informó Fitram. El acta de adjudicación establece que, una vez presentadas las pólizas correspondientes, se procedería a la firma del contrato.

Sobre el Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI)

El Consorcio Nacional de Movilidad Integral (CNMI) está conformado, en partes iguales, por las empresas Constructora Moyeda, S. A. y Hércules Construcciones de Monterrey, S. A. (mexicanas), y Sanesto MG Ingeniería y Grupo Força Diseño & Ingeniería (dominicanas).

Constructora Moyeda, S. A. cuenta con experiencia en componentes prefabricados y en la construcción de vigas para ferrocarriles, puentes y estructuras, entre otros. Entre los proyectos en los que ha trabajado se cuentan la Línea 3 del Metro de Monterrey; las Líneas 4 y 6 del Metro de Apodaca, Nuevo León; la construcción de estaciones de la Línea 2 del Metro de Monterrey; y la Línea 5 del Tren Maya en Cancún, Quintana Roo, entre otras infraestructuras viales y urbanas. Dicha línea es la línea de monorriel más larga del mundo.

Por su parte, Hércules Construcciones de Monterrey, S. A. es un grupo constructor mexicano, fundado en 1990, especializado en el desarrollo de infraestructura, proyectos de alta complejidad técnica y edificación. Su experiencia abarca el sector público, con infraestructura hidráulica, de salud, institucional y de transporte, incluyendo proyectos como el Tren Interurbano México–Toluca; ampliaciones de las Líneas 4 y 6 del monorriel de Monterrey; y puentes vehiculares como Santa María–La Floreña, Anillo Periférico y Héroes de Lincoln, así como la reconstrucción de la autopista Vía Rápida al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo (Monterrey, Nuevo León), entre otros.

Sanesto MG Ingeniería, S. R. L. brinda soporte a la industria mediante alianzas estratégicas y profesionales de diferentes áreas, como montaje industrial, instalaciones eléctricas, climatización e instalaciones metalmecánicas. Grupo Força Diseño & Ingeniería cuenta con experiencia en el hincado de pilotes y obras civiles. En el país ha trabajado en varios proyectos viales, como la Circunvalación de Santo Domingo y la Autopista del Nordeste, así como en pilotes, pilas y cabezales de proyectos ferroviarios nacionales, entre otros.

Sobre el Monorriel de Santo Domingo

El Monorriel de Santo Domingo se establece como eje estructurante del área metropolitana de la ciudad, recorriendo la Autopista Las Américas y la avenida 27 de Febrero, generando una oferta de transporte público de alta capacidad y disponibilidad que permitirá atender la demanda de viajes prevista entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

El Monorriel de Santo Domingo es un proyecto que formará parte del Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo (SIT-SD), generando un efecto de red por su alto nivel de intermodalidad y conexión con servicios complementarios, especialmente con las Líneas 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. La construcción está a cargo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo de la República Dominicana (Fitram).

El trazado del Monorriel de Santo Domingo, en su primera etapa, comprende una extensión de 10,5 kilómetros y 12 estaciones, desde la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo Este, hasta el Centro Olímpico, en el Distrito Nacional, conectando con las Líneas 1 y 2 del Metro. En esta primera etapa, el proyecto servirá a una población de más de un millón de habitantes entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional, y atenderá una demanda inicial de 12.500 pasajeros por hora por sentido en su tramo más cargado, y de 306.000 pasajeros al día.

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