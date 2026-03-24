La construcción del Monorriel de Santo Domingo comenzará la próxima semana, según se informó durante la reunión entre el presidente dominicano, Luis Abinader, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París.

La referida obra, cuya adjudicación concluye este miércoles 25, se extenderá por 12 kilómetros y unirá el Distrito Nacional y Santo Domingo Este en pocos minutos, forma parte del plan integral de transporte público del Gran Santo Domingo. El proyecto cuenta con financiamiento del Tesoro dominicano y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en condiciones preferenciales.

Durante el encuentro, Macron reiteró el respaldo de Francia al sistema integrado de transporte en República Dominicana y calificó al país como un socio clave para enfrentar desafíos regionales y globales. Por su parte, Abinader destacó que el Monorriel se suma a otras iniciativas de movilidad sostenible, junto al Metro y el Teleférico de Santo Domingo, marcando la mayor transformación histórica del transporte en el país.

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron recibe a su homólogo dominicano, Luis Abinader. Foto: Fuente externa/Acento.com.do

La reunión también sirvió para reafirmar la cooperación bilateral en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico y la protección del medio ambiente, incluyendo la gestión del sargazo en el Caribe. El encuentro es el tercero entre ambos mandatarios, consolidando la relación de confianza y colaboración que mantienen Francia y República Dominicana desde hace más de dos décadas en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

Con el inicio próximo de los trabajos, el Monorriel se perfila como un componente estratégico para mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y promover un transporte público moderno y sostenible en la capital dominicana.

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