La construcción del Monorriel de Santo Domingo comenzará la próxima semana, según se informó durante la reunión entre el presidente dominicano, Luis Abinader, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París.

La referida obra, cuya adjudicación concluye este miércoles 25, se extenderá por 12 kilómetros y unirá el Distrito Nacional y Santo Domingo Este en pocos minutos, forma parte del plan integral de transporte público del Gran Santo Domingo. El proyecto cuenta con financiamiento del Tesoro dominicano y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en condiciones preferenciales.

Durante el encuentro, Macron reiteró el respaldo de Francia al sistema integrado de transporte en República Dominicana y calificó al país como un socio clave para enfrentar desafíos regionales y globales. Por su parte, Abinader destacó que el Monorriel se suma a otras iniciativas de movilidad sostenible, junto al Metro y el Teleférico de Santo Domingo, marcando la mayor transformación histórica del transporte en el país.

La reunión también sirvió para reafirmar la cooperación bilateral en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico y la protección del medio ambiente, incluyendo la gestión del sargazo en el Caribe. El encuentro es el tercero entre ambos mandatarios, consolidando la relación de confianza y colaboración que mantienen Francia y República Dominicana desde hace más de dos décadas en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Con el inicio próximo de los trabajos, el Monorriel se perfila como un componente estratégico para mejorar la conectividad, reducir tiempos de traslado y promover un transporte público moderno y sostenible en la capital dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más