El fiscal Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, dijo que el actual caso de desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), desarticulado con la "Operación Cobra", despunta como uno de los más grandes que ha tenido a su cargo la Procuraduría General de la República (PGR) por “siniestro y cruel”.

En este caso se calcula que el desfalco supera los 15 mil millones de pesos, pero se trata de una cifra que bien puede incrementarse, al igual que la cantidad de diez personas imputadas, advirtió.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los ahora diez de los arrestados, mientras la investigación sigue en curso, y se ha mencionado la posibilidad de futuras fases ("Cobra 2.0″) con más imputados.

Previamente, la titular de la PGR, Yeni Berenice Reynoso, comparó este caso de corrupción en el Senasa con el fraude multimillonario dentro del Banco Intercontinental (Baninter), calculado en unos 55,845 millones de pesos.

El desfalco de Baninter es hasta ahora el mayor fraude corporativo en la historia de la República Dominicana, cuyo colapso en 2003 desencadenó una grave crisis financiera nacional, por tratarse del segundo banco privado más grande del país antes de su quiebra.

El empresario y expresidente del banco Ramón Báez Figueroa fue la figura central del caso. como lo es ahora en el caso de Senasa su exdirector Santiago Marcelo Hazim Albainy.

El Ministerio Público sostiene que la estructura criminal liderada por Hazim Albainy operó en Senasa durante cuatro años, desviando fondos mediante sobornos, manipulación de procesos internos, adulteración de estados financieros y creación de programas y contratos irregulares.

Todo ello, en sociedad dolosa de funcionarios y prestadores de servicios de salud, aunque también se investiga la participación de médicos y clínicas privadas.

