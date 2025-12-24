El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) firmaron un acuerdo de cooperación orientado a fortalecer los sistemas de alerta temprana, con el objetivo de anticipar los riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos y proteger la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables del país.

La directora ejecutiva del Indomet, Gloria Ceballos, explicó que el acuerdo constituye un paso importante para impulsar el intercambio, la integración y la validación cruzada de datos e información meteorológica, lo que permitirá mejorar la precisión de los pronósticos, reforzar la capacidad de anticipación y respaldar la toma de decisiones basadas en evidencias, especialmente en materia de seguridad alimentaria y gestión de riesgos.

“Estamos convencidos de que, trabajando de la mano, lograremos resultados concretos que impactarán positivamente en la planificación, la prevención y la respuesta ante eventos adversos”, afirmó Ceballos.

De su lado, la representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en República Dominicana, Gabriela Alvarado destacó que este convenio viene a formalizar una colaboración que se ha desarrollado desde el año 2016, y se ha fortalecido progresivamente, gracias a los resultados alcanzados a través del trabajo conjunto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Alvarado señaló que el mandato principal del PMA es salvar y cambiar vidas, propósito que se materializa mediante acciones orientadas a fortalecer la seguridad alimentaria.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años y servirá como marco general para el desarrollo de acuerdos específicos que definirán las actividades conjuntas, en función de las prioridades y los recursos disponibles de ambas instituciones.

Con esta alianza, el Indomet y el PMA reafirman su compromiso de fortalecer las capacidades nacionales frente a los riesgos climáticos, mediante el uso de información meteorológica, contribuyendo a una mejor toma de decisiones, a la reducción del riesgo de desastres y a la protección de la seguridad alimentaria en República Dominicana.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más