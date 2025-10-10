Este fin de semana, República Dominicana experimentará calor extremo debido a la influencia indirecta de la Tormenta Tropical Jerry, que empuja aire muy caliente hacia el país.

El fenómeno atmosférico se desplazará al noreste de la región caribeña, alimentándose de aire caliente sobre la región marina y provocando un cambio de viento desde el sur que arrastra humedad hacia el territorio dominicano, según el meteorólogo Jean Suriel en su cuenta de X.

Desde hoy hasta el lunes, la sensación térmica oscilará entre 39°C y 45°C, concentrándose principalmente en la zona fronteriza, noroeste, norte y sur del país.

La Tormenta Jerry también generará precipitaciones moderadas y fuertes, con aguaceros, descargas eléctricas y ráfagas de viento en la Cordillera Central, norte, noroeste, noreste, sur y sureste.

Durante el sábado y domingo, las lluvias se mantendrán en gran parte del territorio, siendo fuertes en ocasiones, mientras que el lunes, la combinación de vientos húmedos y la cercanía de una vaguada provocará aguaceros en la tarde y noche.

Fuera de temporada, una nube sahariana se acercará a la región caribeña junto a la Tormenta Jerry, aunque probablemente no alcanzará territorio dominicano.

