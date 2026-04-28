La Fundación Equidad y Justicia Social (FEJUS) realizó una jornada de entrega de alimentos en la comunidad de Sierra Prieta, donde distribuyó raciones a 100 familias en condiciones de vulnerabilidad.

El presidente de la entidad, Fidel Lorenzo Merán, indicó que la iniciativa incluyó tanto la entrega de alimentos como actividades de acompañamiento social dirigidas a los beneficiarios.

Además de la asistencia alimentaria, la organización desarrolló una agenda de capacitación comunitaria enfocada en temas de convivencia y dinámicas familiares.

El operativo fue coordinado por un equipo de gestión social encabezado por Lorenzo Merán, junto a Jorge Cabeza, cónsul general de España en la República Dominicana, y Caimito Peralta, quienes participaron en la organización de la distribución a las familias previamente identificadas.

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