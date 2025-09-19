La ministra de Interior y Policía, Faride Raful junto a la Comisión de Reforma Policial presentaron al presidente del partido la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández el anteproyecto de ley de reforma policial como parte del proceso de discusión que busca transformar y modernizar la institución del orden

Durante el encuentro realizado en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Fernández y su equipo formularon recomendaciones de mejora para ser incorporadas al anteproyecto, conscientes de que la reforma policial constituye uno de los principales desafíos institucionales que enfrenta República Dominicana.

Actualmente, el país atraviesa una ola de inseguridad ciudadana, denunciada reiteradamente no solo por el presidente Fernández, sino también por diversos sectores de la sociedad, que reclaman respuestas eficaces frente a la delincuencia.

Para Fernández, la reforma policial es mucho más que una propuesta legislativa: representa un compromiso ineludible y una necesidad nacional, indispensable para garantizar la seguridad y la tranquilidad del pueblo dominicano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más