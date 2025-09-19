La ministra de Interior y Policía, Faride Raful junto a la Comisión de Reforma Policial presentaron al presidente del partido la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández el anteproyecto de ley de reforma policial como parte del proceso de discusión que busca transformar y modernizar la institución del orden
Durante el encuentro realizado en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), Fernández y su equipo formularon recomendaciones de mejora para ser incorporadas al anteproyecto, conscientes de que la reforma policial constituye uno de los principales desafíos institucionales que enfrenta República Dominicana.
Actualmente, el país atraviesa una ola de inseguridad ciudadana, denunciada reiteradamente no solo por el presidente Fernández, sino también por diversos sectores de la sociedad, que reclaman respuestas eficaces frente a la delincuencia.
Para Fernández, la reforma policial es mucho más que una propuesta legislativa: representa un compromiso ineludible y una necesidad nacional, indispensable para garantizar la seguridad y la tranquilidad del pueblo dominicano.
Compartir esta nota