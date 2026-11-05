Falleció este jueves Rafael Reyes, rector de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), quien durante varias décadas ocupó distintas posiciones académicas y administrativas en esa institución de educación superior.

Reyes fue elegido rector en septiembre de 2024, para el período 2024-2027, en sustitución de Juan Guerrero Ávila, luego de un proceso eleccionario organizado por la Fundación Evangélica Universitaria.

Su trayectoria profesional estuvo vinculada principalmente a la educación superior. En la UNEV se desempeñó como catedrático, director de Registro, decano de la Facultad de Desarrollo Empresarial, director del Recinto Santiago, vicerrector administrativo y director de Postgrado en esa sede.

También trabajó como director administrativo y académico del Instituto Evangélico y ejerció la docencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Además, impartió talleres de formación docente para las editoriales Santillana y Susaeta.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En cuanto a su preparación académica, cursó estudios de grado en Contabilidad, Administración y Derecho, además de maestrías, doctorados y un posdoctorado en Educación Superior.

Al asumir la rectoría, planteó entre sus objetivos impulsar la innovación, incorporar nuevas tecnologías en los procesos educativos, fortalecer la investigación científica y mejorar la calidad académica de la universidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más