Falleció este domingo 19 de abril doña Estela Josefina Echavarría Disla, madre del ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
La familia Santos-Echavarría informó que la dama murió en su residencia, rodeada del amor y cuidado de sus seres queridos.
A través de una publicación en Instagram, el funcionario expresó un emotivo mensaje de despedida, en el que destacó las enseñanzas y el amor incondicional de su madre.
“Gracias por cada enseñanza, por tu amor infinito y por estar siempre a mi lado, incluso en los momentos más difíciles. Fuiste mi guía, mi refugio y mi mayor ejemplo de fortaleza”, escribió.
Santos también manifestó que despide a su madre “con el corazón lleno de amor y gratitud”, confiando en que “el Señor la recibe en su gloria y le concede el descanso eterno”.
El ministro aseguró que conservará siempre su legado, sus consejos y su forma de amar, al tiempo que afirmó que su recuerdo lo acompañará toda la vida.
Tanto su esposo, como sus hijos, Joel Adrián y Carmen Ligia; Héctor José y Nerys; Indhira y Mark lamentan; profundamente la pérdida de doña Estela.
Del mismo modo, sus nietos: Paula, Joel Armando, Daniela, Matías y Felipe también participan en tan partida en este momento de dolor.
Los detalles sobre las honras fúnebres, a realizarse en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, serán dados a conocer de manera oportuna.
Estela Echavarría Disla tenía 90 años y estaba casada con Héctor Bienvenido Santos.
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