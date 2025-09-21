Inocencia Paredes, conocida como Chencha, falleció a los 94 años la noche de este sábado.
Su cuerpo será expuesto en la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln.
Chencha, junto a su esposo José María Guerrero (Bonyé), formó una de las parejas de baile de son más representativas de República Dominicana.
La pareja alcanzó reconocimiento internacional por su gracia, autenticidad y pasión por el baile tradicional.
Ambos fueron figuras clave en el resurgir del son en el país durante las últimas décadas.
Chencha y Bonyé contribuyeron a la creación del Club Nacional de Soneros en 1986, consolidado como espacio principal para la música y el baile.
Su trabajo impulsó el interés por el son entre jóvenes y adultos, fortaleciendo la tradición cultural dominicana.
Como extensión de su legado, nació el Bar de Chencha, un espacio recreativo y turístico en Santo Domingo Este.
El lugar honra la historia musical de la pareja y ofrece entretenimiento familiar, cultura y baile.
Aún no se ha definido la fecha y hora del velatorio.
