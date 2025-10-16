La Escuela de Comunicación del Campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebrará la V Jornada de Comunicación Corporativa 2025, con el tema Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional.
La jornada se llevará a cabo del 22 y 23 de octubre de 2025, en la planta física de la PUCMM situada en la esquina de las avenidas Bolívar y Lincoln, en el Distrito Nacional, informaron la maestra Carmenchi Gomez y la estudiante Laura Rojas.
Entrevistadas en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV, en representación de la Escuela de Comunicación de la PUCMM, explicaron que especialistas en comunicación corporativa estratégica se cuentan entre los facilitadores: Josefina Navarro del Banco BHD; Pamela Rodríguez, del Banco de Reservas, e Iban Campo, director general de la empresa de consultoría LLYC.
Explicaron que pueden participar estudiantes, profesores y otras personas interesadas, de la PUCMM y de otras universidades. El cupo es gratuito, pero limitado, y se hace necesario el registro previo a través de la página de la PUCMM, Instagran y otras plataformas de comunicación.
El programa A Partir de Ahora se transmite en los siguientes horarios y canales:
7,11,am, 1.30 pm, 4 7,11,y madrugadas y fines de semana.
Plataformas:
Acento TV.Do, Acento.com.do, Acento TV youtube.
Canales:
-Canal 38 de CLAROTV.
-canal 38 de ALTICE.
-Canal 38 Cable Onda Oriental Santo Domingo Este y Tele Enlace Digital, Santo Domingo Norte.
-Canal 38 RETEVISA, cubren Santo Domingo Este.
-UNICABLE, SRL en el canal 29.
-Canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros.
