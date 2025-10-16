La Escuela de Comunicación del Campus Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebrará la V Jornada de Comunicación Corporativa 2025, con el tema Corporate Affairs: Asuntos corporativos como pilar de la sostenibilidad institucional.

La jornada se llevará a cabo del 22 y 23 de octubre de 2025, en la planta física de la PUCMM situada en la esquina de las avenidas Bolívar y Lincoln, en el Distrito Nacional, informaron la maestra Carmenchi Gomez y la estudiante Laura Rojas.

Entrevistadas en el programa A Partir de Ahora, de Acento TV, en representación de la Escuela de Comunicación de la PUCMM, explicaron que especialistas en comunicación corporativa estratégica se cuentan entre los facilitadores: Josefina Navarro del Banco BHD; Pamela Rodríguez, del Banco de Reservas, e Iban Campo, director general de la empresa de consultoría LLYC.

Explicaron que pueden participar estudiantes, profesores y otras personas interesadas, de la PUCMM y de otras universidades. El cupo es gratuito, pero limitado, y se hace necesario el registro previo a través de la página de la PUCMM, Instagran y otras plataformas de comunicación.

