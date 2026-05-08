El gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar una política más estricta contra los padres que incumplen con el pago de la manutención infantil: ahora podrá revocar pasaportes ya emitidos, además de negar nuevas solicitudes.

La medida, ejecutada por el Departamento de Estado en coordinación con agencias de manutención infantil, busca presionar el cumplimiento de obligaciones económicas hacia hijos menores de edad.

¿Pueden quitarte el pasaporte por no pagar pensión alimenticia en Estados Unidos?

Sí. La legislación federal permite restringir o retirar el pasaporte a personas con deudas de manutención infantil.

Hasta ahora, la sanción se aplicaba principalmente impidiendo la emisión o renovación del documento. Con el cambio reciente, las autoridades también podrán anular pasaportes activos, lo que representa un endurecimiento de la medida.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

¿Cuál es el monto de deuda para que te quiten el pasaporte?

En una primera etapa, las revocaciones apuntan a quienes adeudan US$ 100,000 o más en pagos atrasados de manutención. Según cifras suministradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos al Departamento de Estado, esto afecta a aproximadamente 2,700 titulares de pasaportes estadounidenses.

Sin embargo, el alcance del programa no se detendrá ahí.

Las autoridades adelantaron que próximamente se extenderá a cualquier padre o madre con deudas superiores a US$ 2,500, el umbral mínimo establecido por la ley vigente.

¿Qué pasa si tienes deuda y necesitas viajar?

Si una persona entra en la lista de deudores:

puede ver bloqueada la emisión de su pasaporte,

puede perder un pasaporte vigente,

y podría enfrentar restricciones para salir del país.

En muchos casos, la única forma de revertir la sanción es ponerse al día con los pagos o establecer un acuerdo formal de pago con las autoridades correspondientes.

¿Cómo evitar que te quiten el pasaporte por deudas de manutención?

Sí existe una salida.

Los padres afectados pueden acordar un plan de pago con el Departamento de Salud y Servicios Humanos antes de que se concrete la revocación. Quienes demuestren estar al día o en proceso de regularización podrían evitar perder su documento.

¿Cómo sabe el gobierno americano quién debe manutención?

Las agencias estatales de manutención infantil reportan los casos al gobierno federal. Esta información se cruza con el sistema de pasaportes para identificar a los deudores elegibles para sanciones.

Es un mecanismo automatizado que conecta datos judiciales y administrativos.

¿Por qué Estados Unidos está endureciendo esta medida?

El objetivo principal es aumentar el cumplimiento del pago de manutención infantil, una obligación que impacta directamente en el bienestar de millones de niños.

Las autoridades consideran que restringir documentos clave como el pasaporte es una herramienta efectiva para presionar a los deudores, especialmente aquellos con alta morosidad o evasión prolongada.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más