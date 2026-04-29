Las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV) anunciaron la apertura de inscripciones para su oferta académica gratuita 2026, disponible en sus 31 centros distribuidos en todo el territorio nacional. El programa, dirigido a jóvenes y adultos, ofrece más de 100 especialidades técnicas orientadas a la empleabilidad, el emprendimiento y el desarrollo productivo.

La formación es completamente gratuita e incluye materiales de estudio y alimentación durante la jornada formativa, con el objetivo de garantizar acceso equitativo a la educación técnica en todas las regiones del país.

¿Qué especialidades ofrece DIGEV en sus escuelas vocacionales gratuitas?

La oferta académica de las escuelas vocacionales DIGEV 2026 abarca áreas de alta demanda en el mercado laboral dominicano:

Tecnología e informática

Diseño gráfico

Enfermería y salud

Electricidad y refrigeración

Mecánica automotriz

Idiomas

Belleza y estética

Repostería y gastronomía

Emprendimiento y desarrollo productivo

Estas especialidades permiten a los participantes adquirir habilidades prácticas en corto tiempo, facilitando tanto la inserción laboral como el desarrollo de iniciativas propias.

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¿Por qué las escuelas vocacionales DIGEV son una oportunidad clave en 2026?

El director general de DIGEV, coronel José Ramón Reyes Suárez, subrayó el compromiso institucional con el talento humano como motor del progreso nacional.

"Desde nuestras escuelas seguimos apostando al desarrollo del talento humano como base del progreso nacional. Invitamos a todos los dominicanos a aprovechar esta oportunidad de formarse, crecer y construir un mejor futuro."

La educación técnico-vocacional gratuita se ha consolidado como una herramienta estratégica frente al desempleo juvenil y la brecha de competencias en el mercado laboral dominicano. Con 31 escuelas activas desde La Romana hasta Dajabón, DIGEV es hoy la red de formación técnica de mayor cobertura territorial en el país.

¿Cómo inscribirse en las escuelas vocacionales DIGEV 2026?

Los interesados pueden:

Acudir directamente a la escuela vocacional más cercana a su residencia

a la escuela vocacional más cercana a su residencia Consultar las redes sociales oficiales de DIGEV para conocer la oferta por región

de DIGEV para conocer la oferta por región Completar el proceso de admisión en cualquiera de los 31 centros a nivel nacional

La inscripción es abierta, gratuita y sin requisitos de nivel académico previo.