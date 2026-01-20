Camacho ofreció sus declaraciones al salir del tribunal, luego de que fueran enviados para el 3 de febrero los recursos de apelación del caso , advirtiendo que no habrá excepciones en el proceso judicial.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que el órgano persecutor continúa trabajando “a toda marcha” para judicializar todas las versiones vinculadas a la Operación Cobra , relacionada con el presunto entramado de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

“Todo el que ha sustraído en el caso de Senasa va a estar sentado en los banquillos de los acusados”, expresó.

El funcionario sostuvo que las investigaciones continúan avanzando y que el órgano acusador mantiene el compromiso de llevar ante la justicia a todos los responsables de los hechos que se investigan en este caso.

Por otra parte, el abogado Miguel Valerio, representante legal de Santiago Hazim, principal imputado en el caso por corrupción, aseguró que la decisión recurrida ante la corte contiene “muchos vicios”, por lo que será combatida en todas las instancias correspondientes.

El jurista reiteró que la defensa confía en que el tribunal de alzada acoja los argumentos planteados y revoque la decisión, al considerar que no se ajusta a los principios del debido proceso ni a las garantías constitucionales de su defendido.

El pasado 14 de diciembre, el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector de Senasa, a ser cumplida en el correccional Najayo, en San Cristóbal.