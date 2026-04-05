El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presenta este domingo 5 de abril, a partir de las 11am, su tercer boletín del operativo "Conciencia por la Vida, Semana Santa 2026″, en una jornada marcada por la preocupación ante la cifra de 10 personas fallecidas en accidentes durante el asueto de la Semana Mayor.

Siga aquí la transmisión en vivo del COE con los detalles del tercer boletín.

Las cifras hasta ahora

El saldo de este feriado de Semana Santa ha dejado hasta el momento 10 personas muertas, una cifra que enciende las alarmas a pocas horas de que concluya el operativo, previsto para las 6:00 de la tarde de este Domingo de Resurrección.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El operativo, dirigido por el general retirado Juan Manuel Méndez García, moviliza a 51,232 colaboradores entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías y rescatistas, distribuidos en 3,451 puestos de socorro a lo largo de carreteras, autopistas, playas y balnearios de todo el país.

El despliegue incluye ambulancias, unidades de respuesta rápida, helicópteros y embarcaciones, en lo que Méndez García calificó como un esfuerzo de coordinación interinstitucional con el INTRANT, la DIGESETT, Defensa Civil, la Policía Nacional, el Ministerio de Salud Pública y las Fuerzas Armadas.

Las motocicletas, el factor recurrente

Un análisis publicado por Acento previo al inicio del asueto ya advertía que las motocicletas concentran entre el 70 % y más del 80 % de los accidentes registrados en los últimos tres operativos de Semana Santa, un patrón que no ha logrado revertirse pese al incremento de los controles.

En Semana Santa 2025, el tercer boletín del COE reportó 23 personas fallecidas, y el informe final cerró con 32 muertos. La cifra de 10 fallecidos en lo que va de este año podría variar en las próximas horas con la actualización del tercer boletín.

Las autoridades han insistido en que el regreso a casa es uno de los momentos de mayor riesgo, por lo que piden a los conductores extremar la prudencia, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más