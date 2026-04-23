La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó sobre la alerta emitida por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan varias zonas del país.
El COE declaró alerta roja en las provincias de Puerto Plata y Espaillat ante la incidencia de una fuerte tormenta acompañada de abundantes lluvias.
Asimismo, se mantienen siete provincias en alerta amarilla y otras 12, junto al Distrito Nacional, en alerta verde.
Las autoridades estadounidenses recomiendan a la población mantenerse informada a través de los medios oficiales y de los organismos de emergencia del Gobierno dominicano, así como dar seguimiento a las condiciones del clima, el tránsito y los posibles efectos derivados de las precipitaciones.
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