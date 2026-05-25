El río Yaque del Norte entra a Santiago cargando agua. A veces, también carga muertos. Y la ciudad, acostumbrada ya al ritual, apenas levanta la vista.

El 18 y 19 de mayo de 2026, en días consecutivos, las brigadas de la Defensa Civil recuperaron dos cadáveres de sus aguas. No fue una excepción. Fue la repetición de un patrón que se extiende por casi dos décadas y 13.5 kilómetros de cauce urbano, sin que ninguna investigación judicial haya llegado a término.

Dos días, dos cadáveres, ningún expediente

El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Alfredo Arias Tolentino, fue quien reportó ambos hallazgos.

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El primero ocurrió el lunes 18 de mayo, pasadas las 6:00 de la tarde. Una llamada de la Policía Nacional alertó sobre un cuerpo que era arrastrado por la corriente a la altura del sector La Peñita, frente a las instalaciones de Coraasan. Las brigadas recuperaron el cadáver. No tenía documentos. No fue identificado.

Al día siguiente, martes 19 de mayo, un segundo cuerpo apareció en el mismo río. Esta vez se trataba de Meristel Dan Kerey, un joven de nacionalidad haitiana que había sido reportado como desaparecido desde el lunes en la comunidad El Cercado, del municipio Sabana Iglesia.

Dos muertos. Dos días. Cero investigaciones abiertas.

El registro que nadie quiere ver

Al parecer, los casos se cierran con el hallazgo. Desde 2006, los registros de la Defensa Civil en Santiago documentan al menos 23 cadáveres recuperados del río Yaque del Norte y de los canales de riego que lo prolongan por la ciudad, principalmente el canal Ulises Francisco Espaillat. La cifra, por sí sola, ya es alarmante. Lo que la convierte en un problema institucional es lo que ocurre después: prácticamente ninguno de esos casos derivó en un proceso judicial.

La Fiscalía Provincial de Santiago no ha emitido declaraciones públicas sobre este patrón. Acento.com.do no encontró expedientes abiertos vinculados a la mayoría de estos hallazgos.

Cronología: 20 años de cadáveres en el Yaque

Fecha Hallazgo Identificado Proceso judicial 18-19 may. 2026 Dos cadáveres en La Peñita y El Cercado Uno (de nacionalidad haitiana) No reportado 19 may. 2025 Joven de 17-18 años en represa La Otra Banda No No reportado 24 ene. 2025 Niño de 11 años en compuerta La Otra Banda Sí No reportado 27 oct. 2024 Conductor en canal Ciudad Satélite Sí (José Antonio Almonte) No reportado 24 sep. 2024 Joven ahogado en balneario Timbeque Sí (José Rafael García Pérez, 21 años) No reportado 25 jul. 2024 Adolescente en canal Ulises F. Espaillat Sí (Frederick Alcántara, 17 años) No reportado 15 jul. 2022 Mensajero en represa canal Ulises F. Espaillat Sí (Miguel Ángel Frías) No reportado 04 ago. 2020 Joven muerto huyendo de arresto policial Sí (Nathanael Vargas) Investigado, sin condena 08 ago. 2017 Hombre en represa La Otra Banda No No reportado 02 may. 2016 Tres ahogados en Boca de la Ballena Sí (familia Quezada) No reportado 04 nov. 2013 Dos cadáveres frente al Palacio de Justicia No No reportado 14-28 dic. 2011 Cuatro cadáveres en 14 días Dos identificados No reportado

El caso que debió cambiar todo: Nathanael Vargas, 2020

De todos los casos registrados, el de Nathanael Vargas es el que más interpela al Estado. El 4 de agosto de 2020, agentes de la Policía Nacional ejecutaban una orden de arresto en su contra, por presunto incumplimiento de una pensión alimentaria, cuando el joven, vecino del sector Cienfuegos en Santiago Oeste, cayó al canal de riego Ulises Francisco Espaillat mientras intentaba huir. Murió ahogado.

Sus familiares señalaron directamente a los agentes y a una fiscal como responsables. El caso generó indignación pública, pero no una condena. Es el único de los 23 registros donde la responsabilidad institucional fue señalada de manera explícita. Y también quedó sin respuesta judicial.

Un diciembre de terror: cuatro muertos en 14 días

El mes de diciembre de 2011 concentra la anomalía estadística más perturbadora de todo el registro. En apenas 14 días, cuatro cadáveres fueron extraídos del Yaque y sus canales en Santiago:

14 de diciembre : El cuerpo de Miosotis Cabrera Hernández , 26 años, hallado en el canal de Estancia del Yaque con señales de violencia .

El cuerpo de , 26 años, hallado en el canal de Estancia del Yaque . 14 de diciembre : Ese mismo día, un segundo cadáver masculino no identificado fue levantado del río.

: 15 de diciembre : Apareció el cuerpo de Jhon Wilmy Ovalles Martínez , Yimmy , de ocho años, desaparecido tres días antes. Su cadáver también presentaba signos de violencia .

Apareció el cuerpo de , , de ocho años, desaparecido tres días antes. Su cadáver también presentaba . 28 de diciembre : Un cuarto cuerpo fue recuperado en el sector Bella Vista. No fue identificado.

Dos de los cuatro casos presentaban marcas de violencia. Ninguno derivó en una condena conocida. La Fiscalía de Santiago nunca explicó públicamente qué ocurrió con esas investigaciones.

El patrón que emerge de dos décadas de registros plantea interrogantes que ninguna autoridad ha respondido con claridad; la más inquietante: ¿Por qué el tramo urbano del Yaque, 13.5 kilómetros sin barreras de seguridad en varios puntos, no ha sido objeto de una política pública de prevención?

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más