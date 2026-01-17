El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) anunció este sábado que, tras un acuerdo con una institución bancaria, establecerá un marco de cooperación estratégica para promover soluciones innovadoras, orientadas al financiamiento sostenible, la incorporación de tecnologías seguras y el fortalecimiento de la resiliencia en el sistema financiero dominicano.

El documento firmado entre el PNUD y la Asociación Cibao contempla el diseño, la implementación y el escalamiento de iniciativas que integren la gestión de riesgos, la transformación digital y la digitalización segura de pagos, incluyendo mecanismos de biometría o doble autenticación, dijo el organismo de las Naciones Unidas en una nota.

Entre las iniciativas priorizadas se encuentra la implementación de un amplio programa de inclusión financiera dirigido a comunidades vulnerables de La Vega, con capacitaciones a personas residentes en Villa Francisca I, Villa Francisca II y Nápoles, en esa provincia. Este programa incluye la formación de facilitadores, la creación de grupos de aprendizaje y el acompañamiento directo para la bancarización y el uso seguro de productos financieros.

De manera complementaria, el acuerdo contempla la puesta en marcha de un piloto de pagos digitales con billeteras electrónicas, en dispositivos móviles que integran tecnología de biometría o doble factor de autenticación, cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de las transacciones y aumentar la confianza de la población en la digitalización financiera.

Estas acciones tienen como propósito ampliar el acceso a servicios financieros y fortalecer la inclusión financiera, especialmente entre hogares con jefatura femenina y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se busca impulsar la adopción empresarial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y promover un entorno financiero transparente, trazable y orientado a la toma de decisiones basada en evidencia.

Durante la firma del acuerdo, Ana María Díaz, representante residente del PNUD, destacó que esta colaboración reafirma el compromiso de la organización con promover modelos de desarrollo más inclusivos, resilientes y basados en innovación.

De igual forma, José Luis Ventura Castaños, presidente ejecutivo de Asociación Cibao, señaló que esta alianza contribuye de manera directa al fortalecimiento del sistema financiero dominicano y al bienestar de las comunidades.

