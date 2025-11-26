El Partido Comunista del Trabajo (PCT) expresó su "firme rechazo" a la decisión del Gobierno del presidente Luis Abinader de autorizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América el acceso y uso de áreas restringidas en los aeropuertos de San Isidro y Las Américas (AILA) para operaciones destinadas a combatir el narcotráfico, algo oficializado este mismo miércoles.

El PCT considera que esta medida es lesiva a la soberanía nacional y representa una potencial amenaza para la estabilidad regional, particularmente en el contexto actual que atraviesan naciones hermanas como Cuba y Venezuela.

En un comunicado, el PCT alerta sobre una "violación a la soberanía" dominicana y de un "riesgo regional".

Violación a la Soberanía: El acceso y uso de infraestructuras críticas y estratégicas del país por parte de una potencia militar extranjera, aun bajo el pretexto de cooperación antinarcóticos, compromete la plena independencia de la República Dominicana sobre su territorio. La seguridad y defensa de la nación deben ser responsabilidad exclusiva de las instituciones dominicanas.

Riesgo Regional: La autorización se da en un momento de tensión geopolítica en la región. El PCT advierte que esta presencia militar estadounidense facilita y puede servir como base para operaciones que excedan el combate al narcotráfico, poniendo al país en una posición de plataforma para la injerencia o confrontación contra otros estados soberanos del Caribe y Latinoamérica, una situación que el PCT no puede avalar.

El PCT hace un llamado al Gobierno dominicano a reconsiderar y revocar inmediatamente esta decisión y a priorizar acuerdos de cooperación que se enmarquen estrictamente dentro del respeto irrestricto a la soberanía, la no intervención y el derecho internacional.

La organización política manifestó que la lucha contra el narcotráfico debe ser abordada mediante la cooperación bilateral o multilateral con respeto mutuo y a través de las capacidades propias de las instituciones nacionales.

Aeropuerto de Las Américas (AILA) aeropuerto de San Isidro cártel de Los Soles Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Nicolás Maduro Operación Lanza del Sur Pete Hegseth Venezuela

