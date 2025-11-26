El Partido Comunista del Trabajo (PCT) expresó su "firme rechazo" a la decisión del Gobierno del presidente Luis Abinader de autorizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América el acceso y uso de áreas restringidas en los aeropuertos de San Isidro y Las Américas (AILA) para operaciones destinadas a combatir el narcotráfico, algo oficializado este mismo miércoles.

El PCT considera que esta medida es lesiva a la soberanía nacional y representa una potencial amenaza para la estabilidad regional, particularmente en el contexto actual que atraviesan naciones hermanas como Cuba y Venezuela.

En un comunicado, el PCT alerta sobre una "violación a la soberanía" dominicana y de un "riesgo regional".

Violación a la Soberanía: El acceso y uso de infraestructuras críticas y estratégicas del país por parte de una potencia militar extranjera, aun bajo el pretexto de cooperación antinarcóticos, compromete la plena independencia de la República Dominicana sobre su territorio. La seguridad y defensa de la nación deben ser responsabilidad exclusiva de las instituciones dominicanas.

Riesgo Regional: La autorización se da en un momento de tensión geopolítica en la región. El PCT advierte que esta presencia militar estadounidense facilita y puede servir como base para operaciones que excedan el combate al narcotráfico, poniendo al país en una posición de plataforma para la injerencia o confrontación contra otros estados soberanos del Caribe y Latinoamérica, una situación que el PCT no puede avalar.

El PCT hace un llamado al Gobierno dominicano a reconsiderar y revocar inmediatamente esta decisión y a priorizar acuerdos de cooperación que se enmarquen estrictamente dentro del respeto irrestricto a la soberanía, la no intervención y el derecho internacional.

La organización política manifestó que la lucha contra el narcotráfico debe ser abordada mediante la cooperación bilateral o multilateral con respeto mutuo y a través de las capacidades propias de las instituciones nacionales.

