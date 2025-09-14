El papa León XIV señaló, como parte de la primera entrevista concedida desde el inicio de su pontificado, que "desafortunadamente, parece reconocerse en general que las Naciones Unidas, al menos en este momento, han perdido su capacidad para el multilateralismo", en momentos de crisis mundial que requiere del diálogo. La entrevista realizada por la periodista Elise Ann Allen, corresponsal del medio católico Crux, para su libro 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI', el pontífice conversó de sus primeros meses como líder de la Iglesia católica y el momento de polarización que se vive en el mundo. "Vivimos en tiempos en los que la polarización parece ser una de las palabras del día, pero no está ayudando a nadie", advirtió León XIV en el extracto de la entrevista publicada con motivo del cumpleaños 70 del papa Robert Prevost este domingo.

Abogar y llamar a la paz, más que mediar a favor de ella

Respecto a una posible mediación en la guerra entre Rusia y Ucrania, el papa comentó que "no es tan realista" pensar en el Vaticano como un mediador, pero sí como en un acto que abogue y llame a la paz.

León XIV dijo ser "muy consciente de las implicaciones que tiene pensar en el Vaticano como mediador, incluso el par de veces que nos hemos ofrecido a acoger reuniones de negociaciones entre Ucrania y Rusia, ya sea en el Vaticano o en alguna otra propiedad de la Iglesia".

"La Santa Sede, desde que comenzó la guerra, se ha esforzado mucho por mantener una posición verdaderamente neutral" y anotó que "actores diferentes tienen que presionar lo suficiente para que las partes en guerra digan: 'ya basta, busquemos otra forma de resolver nuestras diferencias'".

El pontífice agregó que sigue teniendo "grandes esperanzas en la naturaleza humana" y en seguir animando a la gente a mirar los valores más altos.

A escasos cuatro meses de su elección como sucesor de Francisco, el papa León XIV afirmó que está "aprendiendo mucho" en su papel como jerarca de la Iglesia católica, un cargo que también es nuevo para él.

La perspectiva latinoamericana es muy valiosa

Dijo sentirse muy estadounidense, pero también que ama mucho al Perú. "Es parte de lo que soy", dijo al referirse al pueblo peruano que lo acogió durante más de dos décadas de vida pastoral.

"La mitad de mi vida ministerial la pasé en Perú, por lo que la perspectiva latinoamericana es muy valiosa para mí" y se refleja en el "aprecio que tengo por la vida de la Iglesia de América Latina", tanto en su conexión con su antecesor Francisco, como en su comprensión con la visión que tenía para la Iglesia en esta región, anotó.

León XIV añadió que le queda "una enorme curva de aprendizaje por delante".

"El aspecto totalmente nuevo de este trabajo es haber sido lanzado al nivel de líder mundial", afirmó.

"Siempre he tratado de estar al tanto de las noticias, pero el papel de papa es ciertamente nuevo para mí. Estoy aprendiendo mucho y me siento desafiado, pero no abrumado", expresó.

El libro 'León XIV. Ciudadano del mundo, misionero del siglo XXI' que recoge la entrevista completa saldrá a la venta desde el próximo jueves en Perú, antes que en ningún otro país, mientras que en España estará disponible desde el 23 de septiembre, editado por Debate.

Celebra su 70º cumpleaños con miles de fieles en el Vaticano

El Papa León XIV se dirige a los peregrinos de la región de la Diócesis de Umbría durante una audiencia en la Basílica de San Pedro en el Vaticano el 13/9/2025. Fotografía de MEDIOS VATICANOS / CPP / HANS LUCAS.(Photo by Vatican Media / CPP / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP).

Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años."Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy", dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.

"Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración", añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.

Los peregrinos reunidos en la plaza de San Pedro sostienen globos con el número 70 para desearle un feliz cumpleaños al Papa León XIV durante su oración del Ángelus dominical, en el Vaticano el 14 de septiembre de 2025. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP)