Domingo con chubascos aislados en la mañana y aguaceros en la tarde

Durante las horas matutinas dominicales, se prevén algunos chubascos locales con tronadas aisladas, en localidades de La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, entre otras, producto del arrastre del viento, el acercamiento de una onda tropical y la vaguada en altura, pronosticó el Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET).

En la tarde, se reportarán aguaceros moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en La Vega, Santiago Rodríguez, Santiago, La Altagracia, El Seibo, Monseñor Noel, Valverde, Dajabón, Elías Piña, Puerto Plata y Monte Cristi, aunque entrada la noche empezarán a disminuir paulatinamente.

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió la noche del sábado una alerta amarilla para tres provincias del Cibao: Santiago, La Vega y Santiago Rodríguez, y mantuvo en alerta verde a otras siete: Valverde, Dajabón, Monseñor Nouel, Elías Piña, San Juan, El Seibo y La Altagracia.

La temperatura veraniega en esta época del año seguirá muy elevada en un ambiente de alta humedad, por lo que es importante que la población continúe hidratándose adecuadamente, preferiblemente por agua pñor sobre otros líquidos, usar ropas ligeras de colores claros y buscar lugares frescos y ventilados.

Paralelamente, en el Atlántico, se reporta que una onda tropical está produciendo una extensa zona de chubascos y tormentas eléctricas desorganizadas, fenómeno que tiene 70% de probilidades de pasar a mayores en el transcurso de la semana.

Esa probabilidad de que ese fortalecimiento se produzca en las próxima 48 horas es baja y llega al 10 %.

