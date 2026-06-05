El Estado dominicano recibió “con profunda satisfacción” el auto de apertura a juicio total en un proceso en el que busca una indemnización de 12 mil millones de pesos contra los imputados, según afirmó el abogado del Estado José Alberto Ortiz.

“La respuesta que le damos es al país”, sostuvo Ortiz al valorar la decisión judicial. En su declaración, remarcó que el auto ratifica “una vez más” el criterio mantenido por tribunales “desde el año 2020 en adelante”: que el Estado dominicano, a través del equipo de Recuperación de Patrimonio Público, tiene “toda la calidad” para participar en el expediente como querellante y actor civil.

Ortiz señaló que el equipo, designado por el presidente Luis Abinader, está enfocado en llegar al juicio de fondo para procurar la indemnización anunciada “contra todos los imputados”. En esa línea, planteó que el objetivo es que los recursos reclamados retornen a la población en forma de “políticas públicas, obras públicas y servicios públicos de calidad”.

El funcionario también endureció el tono contra la corrupción. Aseguró que existe la voluntad de “recuperar hasta el último centavo robado”, con el propósito —dijo— de que “la cultura de corrupción e impunidad sea enterrada para siempre”.

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En el intercambio con periodistas, tras el cierre de la fase preliminar del Caso Camaleón, se mencionó además una afirmación atribuida a “Jochy” sobre una presunta deuda: “Dice Jochy que usted el Estado le debe mil trescientos millones. ¿Qué hay de cierto del Estado?”, preguntó su interlocutor. Ortiz respondió que lo establecido en la apertura a juicio es que “todos los imputados tienen que ir a juicio a enfrentar una demanda civil del Estado”, sin entrar en detalles sobre el monto citado en la pregunta.

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Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más