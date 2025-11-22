Los operativos contra la inmigración ilegal en la frontera, realizados en las últimas 48 horas por el Ejército de la República Dominicana, resultaron en la detención de 81 indocumentados haitianos en distintos puntos de la provincia Dajabón, situada al noroeste del país.

Entre las personas detenidas se encontraban hombres, mujeres y menores de edad, que intentaban cruzar la frontera sin la documentación requerida, utilizando rutas clandestinas gestionadas por organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilegal de personas desde Haití.

Efectivos militares detuvieron a 47 haitianos en situación migratoria irregular durante un operativo en el municipio Partido, Dajabón, al localizar una vivienda usada como alojamiento para extranjeros indocumentados que serían trasladados a otros lugares del país.

Las unidades del ejército acordonaron la residencia situada en la Avenida Andrés Medina, identificada como un punto de concentración de migrantes que presuntamente serían recogidos por traficantes para su traslado a la ciudad de Santiago.

Al llegar al lugar y realizar el procedimiento correspondiente, los soldados encontraron en el interior de la vivienda a 47 nacionales haitianos, incluyendo 23 hombres, 21 mujeres y 3 menores de edad, todos en condición migratoria irregular, indica un comunicado de la institución castrense.

Los haitianos indocumentados fueron trasladados a la sede del Décimo Batallón de Infantería, desde donde serán entregados a la Dirección General de Migración para los fines legales correspondientes.

Según el comunicado, las autoridades continúan monitorizando al propietario del inmueble involucrado en dicha actividad ilícita.

Detenidos en Loma de Cabrera

En una operación adicional, miembros del ejército detuvieron a treinta y un ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular que intentaban evadir los controles de seguridad ubicados en las inmediaciones de la Inspectoría de Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

La detención fue realizada cuando los militares ejecutaban labores de patrullaje y vigilancia como parte de los operativos dispuestos por la institución para fortalecer el control fronterizo.

Entre las personas extranjeras detenidas se encuentran diecisiete hombres, ocho mujeres y seis menores de edad. Todas fueron trasladadas a la sede del Décimo Batallón de Infantería de la institución, donde serán entregadas a las autoridades competentes para la realización de los procedimientos legales correspondientes, precisa el documento.

Ocupan 13 pasaportes en Santa Cruz

Personal militar de la misma institución detuvo un vehículo en el que se trasladaban tres ciudadanos haitianos, uno de ellos en situación migratoria irregular, encontrando además 13 pasaportes durante un operativo realizado en la comunidad de Santiago de la Cruz, provincia Dajabón.

La intervención se efectuó tras una labor de inteligencia realizada por miembros del ERD asignados al destacamento Santiago de la Cruz. Posteriormente, se procedió a la detención de un vehículo marca Kia, modelo K5, color blanco, conducido por el ciudadano haitiano Presume Moise, quien se encontraba en territorio dominicano con estatus migratorio irregular.

La nota indica que Moise viajaba acompañado de otros dos nacionales haitianos, uno sin documentación legal y otro con visa vigente y residencia de México. Durante la inspección, los militares ocuparon 13 pasaportes, incluidos los pertenecientes a los ocupantes del vehículo.

Tanto el ciudadano con estatus migratorio regular, la persona indocumentada, el conductor en situación irregular, como el vehículo y los documentos confiscados, fueron llevados al Décimo Batallón de Infantería para quedar a disposición de las autoridades correspondientes, conforme a los procedimientos legales vigentes.