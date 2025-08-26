Venezuela informó el martes un patrullaje con buques de su Armada y drones en sus aguas territoriales, en momentos en que Estados Unidos también anunció hoy mismo un mayor despliegue militar marítimo en el Caribe sur para una operación castrense que asegura es contra el narcotráfico.

Las autoridades chavistas ya anunciaron la víspera la movilización de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad a la frontera con Colombia también para operaciones antidrogas, a medida que el gobierno de Nicolás Maduro denuncia la movilización estadounidense como una "escalada de acciones hostiles" para acabar con su gobierno.

"Aquí vamos a tener también un despliegue importante con drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos (…) patrullas navales en el Lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales", señaló el titular de Defensa, Vladimir Padrino, en un video publicado en Instagram.

Estados Unidos anunció inicialmente la movilización de tres destructores lanzamisiles y 4.000 marines cerca del límite con Venezuela y este martes informó del envío de otros dos barcos, sin que hasta ahora se precisara detalle de la fecha de llegada.

El ministro venezolano de Defensa destacó en ese video en redes sociales el "despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, puntos o recorridos fluviales con infantería de Marina" en la zona noroeste de Venezuela.

"Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales", añadió.

Maduro acusado de líder del Cártel de los Soles del narcotráfico

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar el Cártel de los Soles del narcotráfico y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Maduro rechazó estas acusaciones y abrió el registro militar para ampliar sus filas.

Su gobierno exigió en Naciones Unidas "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe", según un comunicado.

El ministro de Defensa de Venezuela habló del despliegue de buques de "mayor porte" en aguas territoriales como parte de un refuerzo de la 'Operación Relámpago del Catatumbo', que prevé el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.

Padrino López indicó que el refuerzo de este operativo de seguridad, que empezó en enero de este año, se da ante la activación de una zona binacional "de desarrollo y paz" entre Venezuela y Colombia.

"Esto es una planificación muy rápida, ya que conocemos el territorio, conocemos las condiciones geográficas y conocemos las condiciones y las características de los grupos terroristas, armados, narcotraficantes que operan en la frontera y que pretende pasarse a territorio venezolano", añadió.

Además, dijo que habrá un despliegue de medios aéreos, helicópteros, medios de escucha, vigilancia, inteligencia y exploración.

El titular de Defensa indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza que comparten Venezuela y Colombia.

El sábado, Padrino López negó que en el país caribeño existan campamentos de grupos armados colombianos, luego de que el director de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terry Cole, acusara recientemente a Caracas de colaborar con guerrillas de la nación andina en supuestas operaciones de narcotráfico.

Padrino afirmó, en un discurso televisado con motivo del inicio de una jornada de alistamiento de milicianos, que en su país "no hay campamentos de ningún tipo de grupos terroristas", de estos "tradicionales que se han dividido", sin hacer referencia a ninguno en específico.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS AFP Y EFE)

