La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que la seguridad debe abordarse como un compromiso colectivo en el que Estado, sector privado y ciudadanía trabajen de forma coordinada y en ese empeño pidió al empresariado apuntalar al Estado en la construcción de comunidades resilientes y un mejor cuerpo policial de accionar preventivo.

“La seguridad pública es una obligación primordial e indelegable del Estado, pero necesita socios. Incluso la policía más preventiva no puede actuar sola. Por eso invitamos al sector privado a aliarse con la nueva policía preventiva que estamos construyendo”, afirmó Raful en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).

La ministra Raful resaltó que los avances en la reducción de la criminalidad son significativos, pero que la seguridad no puede limitarse al componente coercitivo.

No es filantropía, es la infraestructura social

“Donde hay un empleo formal, hay un joven menos vulnerable al crimen. Donde hay una cancha deportiva apadrinada, hay un joven que se aleja del alcohol y se reconoce en la disciplina. Invertir en capital humano no es filantropía, es la infraestructura social más efectiva para construir seguridad”, expresó.

En esa misma línea, subrayó que el sector privado tiene un rol fundamental en la prevención y la construcción de comunidades más resilientes.

“Necesitamos evolucionar de una Responsabilidad Social tradicional, a menudo reactiva y periférica, hacia un involucramiento estratégico que construya, junto al Estado, un ecosistema robusto de prevención. Ese ecosistema de oportunidades es la piedra angular de la seguridad duradera y la única inversión con retorno trascendente de un país estable y productivo para todos”, señaló.

La ministra también se refirió a los avances de la Reforma Policial impulsada bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, que ha permitido la capacitación de más de 20,000 agentes bajo un nuevo currículo basado en derechos humanos, la instalación de más de 10,000 cámaras al sistema 911 y la reconstrucción de 70 destacamentos.

“Esta transformación tiene como objetivo claro convertir a la policía en una institución eficiente y preventiva, que trabaje de la mano con las comunidades”, apuntó Raful.

Seguridad para atraer inversiones

La presidenta de AMCHAMDR, Francesca Rainieri, resaltó a su vez que la seguridad es un pilar indispensable para atraer inversiones y fortalecer la competitividad del país.

“No existe inversión sostenible sin seguridad jurídica, institucional y ciudadana. La seguridad reduce la incertidumbre, disminuye los costos de transacción y crea un entorno favorable para que el capital asuma riesgos, innove y genere empleo", sostuvo.

"En la República Dominicana -añadió Francesca Rainieri- hemos construido una trayectoria de confianza con los inversionistas, pero debemos reconocer que la seguridad es un bien público que exige mejoría permanente y corresponsabilidad de todos”.

