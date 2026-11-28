El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que priorizará a 25,100 docentes en los planes de mejora derivados de los resultados de la Evaluación del Desempeño Docente (EDD) 2025-2026, mediante estrategias diferenciadas de formación continua y acompañamiento pedagógico.

La información fue presentada durante la cuarta sesión ordinaria del Consejo Nacional de Educación (CNE), donde el Viceministerio de Acreditación y Certificación Docente explicó los avances en el diseño de estas iniciativas, orientadas a fortalecer las prácticas pedagógicas y mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.

De acuerdo con el análisis de los resultados de la evaluación, se identificaron oportunidades de mejora en áreas como la gestión del ambiente de aprendizaje, la atención a las diferencias individuales de los estudiantes, la planificación, la evaluación y la convivencia escolar.

Los planes se implementarán de manera gradual, comenzando por los docentes que obtuvieron calificaciones en los niveles insuficiente, por mejorar y regular, para posteriormente extender las acciones al resto de los profesionales evaluados.

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Como parte del proceso, el Minerd desarrolla una herramienta tecnológica que permitirá diseñar planes de mejora individualizados, dar seguimiento a su ejecución y verificar los avances en el desempeño profesional de cada docente.

La institución también elaboró informes por centro educativo, distrito y regional, con el objetivo de identificar las necesidades particulares de cada territorio y establecer prioridades para las intervenciones.

Pago retroactivo e incentivos

Durante la sesión, el Ministerio de Educación informó que completó el pago retroactivo correspondiente a la Evaluación del Desempeño Docente 2025-2026 a los maestros que concluyeron el proceso y cumplen con los requisitos para recibirlo, en cumplimiento de los compromisos asumidos con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Asimismo, notificó las decisiones técnicas correspondientes a las 3,198 solicitudes de revisión y reclamación, así como a los 23 casos de incidencias de doble sesión.

La institución explicó que, una vez concluya el Programa Nacional de Inducción, previsto para el 30 de noviembre, gestionará el pago retroactivo de los docentes participantes que califiquen.

Además, recordó que los incentivos vinculados a los resultados de la evaluación comenzarán a aplicarse en enero de 2027, conforme a lo acordado con el gremio magisterial.

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