La Embajada de la República Popular China en República Dominicana manifestó su rechazo a las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos, sobre la incorporación de equipos y tecnologías chinas al sector de las telecomunicaciones dominicano, y cuestionó lo que considera presiones de Washington para limitar su utilización.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el portavoz de la representación diplomática china expresó su «profundo descontento y firme oposición» a las declaraciones de la diplomática estadounidense.

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En su pronunciamiento, la embajada formuló cuatro preguntas dirigidas a Campos, relacionadas con el derecho de Estados Unidos a determinar qué tecnologías deben utilizar otros países, el alcance del Convenio de Budapest y las posibles consecuencias económicas de excluir equipos tecnológicos chinos del mercado dominicano.

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La representación diplomática sostuvo que República Dominicana, como Estado soberano, tiene la facultad de seleccionar sus proveedores y socios tecnológicos. Asimismo, advirtió que limitar el acceso a equipos que considera avanzados y de costos competitivos podría incrementar las tarifas de telecomunicaciones, ampliar la brecha digital y afectar a los consumidores.

China también defendió la cooperación bilateral con República Dominicana, asegurando que se fundamenta en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco, sin imponer condiciones políticas.

«La verdadera amistad se basa en el respeto mutuo, no en la imposición ni en la intromisión», expresó la embajada al concluir su publicación.

Las declaraciones de China se producen luego de los cuestionamientos de la embajadora estadounidense al alcance de una resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) sobre el proyecto de la empresa vietnamita Viettel.

La embajadora de EEUU en RD, Leah Francis Campos

Durante una entrevista en el programa Despierta con la X, transmitido por La X102.1 FM, Leah Campos manifestó que la disposición de Indotel no responde completamente a las preocupaciones de Washington, debido a que, según su interpretación, deja fuera el 80 % del proyecto y solo restringe el 20 % relacionado con tecnologías de países considerados «no confiables» por Estados Unidos.

«Para nosotros nos llama la atención que ese otro 80 % ha quedado fuera», manifestó la diplomática al ser consultada sobre la posición del Gobierno estadounidense frente a la resolución.

Campos explicó que las preocupaciones de su país están relacionadas con la seguridad y confiabilidad de las redes de telecomunicaciones, debido a las inversiones estadounidenses en República Dominicana y al interés de continuar desarrollando sus operaciones en el territorio nacional.

Aunque reconoció que República Dominicana es un país soberano y tiene la potestad de decidir con cuáles empresas establecer acuerdos, sostuvo que la incorporación de una nueva compañía al mercado representa una oportunidad para fortalecer la confiabilidad de la infraestructura de telecomunicaciones.

«El 20 % no nos llega a eso», insistió al referirse a la proporción del proyecto que, según su interpretación, queda cubierta por la disposición de Indotel.

La controversia pone de manifiesto las diferencias entre las posiciones de Washington y Pekín sobre la participación de empresas y tecnologías extranjeras en la infraestructura de telecomunicaciones dominicana, un sector estratégico para las inversiones, la conectividad y el desarrollo digital del país.

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