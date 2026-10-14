El encargado de la Regional 08 del Ministerio de Educación, en Santiago, Pedro Pablo Marte, informó este miércoles que personal de esa institución investiga una denuncia sobre una presunta agresión contra una niña de 13 años por compañeras de clase, en una escuela de esa provincia.

Al referirse a la denuncia difundida en redes sociales, Marte indicó que todavía no disponen de todos los detalles de lo ocurrido. No obstante, afirmó que corresponde al Ministerio esclarecer los hechos y determinar si hubo una agresión o si se trató de diferencias entre alumnas.

El funcionario señaló que, por tratarse de una situación que involucra a menores de edad, el caso debe manejarse con la rigurosidad que establecen las leyes para garantizar su protección.

Marte fue consultado luego de que circulara en redes sociales una denuncia según la cual la niña habría sido agredida por compañeras de aula en un centro educativo de la jurisdicción de Santiago.

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“A esta Regional, a nuestro distrito y al centro, debe interesarle esa situación, para corregirla y es lo que estamos haciendo. En el día de hoy tenemos a nuestra unidad de psicología, allá trabajando, y orientadores que están dando seguimiento al tema”, expresó el funcionario.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más