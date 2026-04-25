El director de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó la trascendental labor religiosa, social y comunitaria de la Diócesis de Barahona, al cumplirse 50 años de su fundación, resaltando el legado de sus pastores y el liderazgo actual de monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas.

El funcionario habló durante la Misa de Acción de Gracias, presidida por monseñor Piergiorgio Bertoldi, Nuncio Apostólico del Papa León XIV en la República Dominicana.

Durante su intervención, Féliz Arbona manifestó que la trayectoria de la diócesis ha estado marcada por una guía espiritual de excelencia, iniciando con su primer obispo, monseñor Fabio Mamerto Rivas Santos (1976-1999).

Asimismo, destacó la labor eclesial en toda la región Enriquillo de monseñor Rafael Leónidas Felipe Núñez, durante el período 1999-2015.

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“Es propicio reconocer la entrega de monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, quien con sabiduría ha dado continuidad a la obra de sus predecesores, conduciendo a esta diócesis por senderos de unidad y servicio, manteniendo viva la misión evangelizadora y social que le dio origen hace medio siglo”, señaló el funcionario.

El titular de la DASAC extendió sus felicitaciones a la comunidad católica y reiteró su disposición de continuar trabajando junto a las instituciones eclesiásticas en beneficio del bienestar colectivo y el fortalecimiento de los valores familiares en la región.

Medio siglo de historia

La Diócesis de Barahona fue erigida el 24 de abril de 1976 mediante la bula “Ad Animarum”, emitida por Su Santidad el Papa San Pablo VI. Desde entonces, la Iglesia local ha sido protagonista en el acompañamiento de las luchas sociales y el crecimiento espiritual de la región Enriquillo.

Abraham Marmolejos Periodista y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, docencia y creación de contenido. Ver más