La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que este miércoles 17 de junio realizará una interrupción programada del servicio eléctrico en varios sectores del Distrito Nacional para facilitar trabajos de adecuación de redes vinculados a una intervención solicitada por el Ministerio de Turismo (MITUR).

De acuerdo con la información ofrecida por la distribuidora, el corte del suministro está previsto desde las 5:20 de la mañana hasta las 10:20 de la mañana, período durante el cual se ejecutarán labores de readecuación de la red eléctrica y la instalación de un transformador tipo CT-40.

Circuitos afectados

En el circuito DESP09 la suspensión impactará los sectores Ciudad Colonial, Ciudad Nueva, San Carlos, San Lázaro, San Miguel y Villa Francisca.

Mientras, en el circuito DESP03 se verán afectados Ciudad Colonial, Ciudad Nueva, Gazcue, San Lázaro, San Miguel, Santa Bárbara y Villa Francisca.

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Trabajos forman parte de una intervención coordinada con el MITUR

Según explicó la empresa distribuidora, las labores serán ejecutadas por su Gerencia de Proyectos con el objetivo de permitir la instalación de nueva infraestructura eléctrica requerida para una intervención impulsada por el Ministerio de Turismo.

La empresa recomendó a los residentes, comercios e instituciones ubicados en las zonas afectadas adoptar las previsiones necesarias durante el horario establecido para la suspensión del servicio.

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