Dos jóvenes murieron la noche de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida 27 de Febrero, próximo a Plaza Lama, en Santiago.
Las víctimas fueron identificadas como Rolfi Stil Martínez Salcedo, de 19 años, residente en el sector El Ejido, y una adolescente de 16 años identificada como Scarlett, residente en la comunidad de Gurabo.
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Según se puede observar en un video difundido en redes sociales, ambos se desplazaban en una pasola cuando colisionaron con un vehículo y cayeron al pavimento, justo en momentos en que un camión recolector pasaba por el lugar y les pasó por encima.
El momento del accidente quedó registrado por una cámara instalada en un vehículo que circulaba por la zona.
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