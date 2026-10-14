Dos jóvenes murieron la noche de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida 27 de Febrero, próximo a Plaza Lama, en Santiago.

Las víctimas fueron identificadas como Rolfi Stil Martínez Salcedo, de 19 años, residente en el sector El Ejido, y una adolescente de 16 años identificada como Scarlett, residente en la comunidad de Gurabo.

This browser does not support the video element.

Según se puede observar en un video difundido en redes sociales, ambos se desplazaban en una pasola cuando colisionaron con un vehículo y cayeron al pavimento, justo en momentos en que un camión recolector pasaba por el lugar y les pasó por encima.

El momento del accidente quedó registrado por una cámara instalada en un vehículo que circulaba por la zona.

EN ESTA NOTA

accidente de tránsito avenida 27 de febrero fallecidos Santiago

Servicios de Acento.com.do

Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.

Ver más