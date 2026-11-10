Dos adolescentes murieron ahogados la tarde del lunes en la playa Najayo, en la provincia San Cristóbal, luego de ingresar al mar y cruzar la línea de rompeolas, según informó la Defensa Civil.

El director regional del organismo, José Ceballos, explicó que los jóvenes entraron al agua para bañarse y sobrepasaron esta estructura costera, utilizada para proteger la zona del impacto de las olas y las corrientes marinas.

Los cuerpos fueron recuperados del mar Caribe por dos pescadores de la zona. Hasta el momento de ofrecerse la información, las autoridades no habían identificado a las víctimas.

Ceballos indicó que, de acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, los adolescentes habrían estado acompañados de una tercera persona. Sin embargo, aclaró que el organismo no había podido confirmar esa versión.

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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) tendría a su cargo el levantamiento de los cadáveres.

Otro incidente en una playa

El caso de Najayo se produce un día después de que se reportara otro incidente en Playa Grande, en el municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.

En ese balneario, una persona desapareció en el mar y otra estuvo a punto de ahogarse cuando intentaba auxiliarla.

Ambos sucesos vuelven a poner atención sobre los riesgos de ingresar a espacios acuáticos cuando las condiciones representan un peligro para los bañistas.

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